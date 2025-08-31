Βασίλης Σπανούλης μετά το Γεωργία – Ελλάδα: Η βελτίωση στο ριμπάουντ και στο τρανζίσιον μπορεί να μας ανεβάσει επίπεδο

Η Ελλάδα συνέτριψε τη Γεωργία με 94-53 και έκανε το 3/3 στη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ. Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και δήλωσε ευχαριστημένος από την εικόνα των παικτών του στη διοργάνωση.

Ωστόσο, ο Βασίλης Σπανούλης σημείωσε ότι οι παίκτες της Εθνικής μπάσκετ έχουν ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσουν στο επίπεδο που ο ίδιος θέλει.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

“Το πιο σημαντικό είναι να βελτιώνεται η ομάδα, είχαμε πει ότι θέλουμε να βελτιωνόμαστε και κατά τη διάρκεια του τουρνουά, βλέπουμε και ατομικό βίντεο και ομαδικό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλή προπόνηση, οπότε έχουμε πολύ βίντεο και τακτική. Προσπαθούμε να έχουμε όλα τα παιδιά ετοιμοπόλεμα γιατί όλα θα χρειαστούν.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους, έχουμε πολύ καλή χημεία. Βελτιώνουμε τους σχηματισμούς μας και το spacing. Αλλά σίγουρα έχουμε δρόμο ακόμα για να φτάσουμε εκεί που θέλω εγώ.

Είχαμε πει ότι με αυτή την άμυνα που παίζουμε, πρέπει να βελτιώσουμε το ριμπάουντ και το τρανζίσιον, είναι δύο πράγματα που μπορούν να μας ανεβάσουν επίπεδο. Το άλλο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι το καλό spacing, γιατί έχουμε έναν παίκτη στον οποίον στέλνουν πολλές ομάδες τις βοήθειες, έχουμε εξαιρετικούς σουτέρ, εξαιρετικούς δημιουργούς, on ball παίκτες και αν είμαστε ενωμένοι και πιστοί ο κάθε ένας στον ρόλο του και κρατήσουμε τη χημεία, τότε θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε και άλλο.

Δεν σκεφτόμαστε την Ισπανία ακόμα. Αυτή τη στιγμή θα αναλύσουμε το σημερινό παιχνίδι και θα ετοιμαστούμε για τη Βοσνία”.