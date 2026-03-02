Βασίλης Σπανούλης: Πάνω από όλα είναι η ειρήνη στον κόσμο, δεν πρέπει να χάνονται ανθρώπινες ζωές

Η Ελλάδα νίκησε 79-65 το Μαυροβούνιο εκτός έδρας και βρίσκεται πλέον στο 3-1 και στην κορυφή του ομίλου της στην πορεία για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη εμφανίστηκε σαφώς βελτιωμένη σε σύγκριση με την προ ημερών αναμέτρησή της με την ίδια ομάδα στα Άνω λιόσια, έχοντας σε πολύ μεγάλο βράδυ τον Τολιόπουλο .

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις στην κάμερα της ΕΡΤ, τονίζοντας το πόσο σημαντικό ήταν το ότι η Εθνική μπάσκετ κατάφερε να βγάλει αντίδραση και να πάρει τη νίκη, ενώ αποθέωσε τους Έλληνες που έδωσαν βροντερό “παρών” στις κερκίδες του γηπέδου!

Παράλληλα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός σχολίασε και την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στη Μέση Ανατολή -μετά τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης- τονίζοντας ότι θα πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση και μιλώντας για την αναγκαιότητα να υπάρξει ειρήνη.

Όσα δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής:

«Είναι ακόμη πιο σημαντικό το ότι βγάλαμε αντίδραση ακόμη και από το να κάναμε δύο νίκες. Τα παιδιά κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι και σήμερα παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ σε άμυνα και επίθεση. Οι συνεργάτες μου έκαναν πολύ καλή δουλειά όλη τη βδομάδα που έλειπα, στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαμε υπομονή, τα παιδιά όμως κατάλαβαν ότι πρέπει να παίξουμε σε διαφορετική ένταση, να γυρίσουμε καλύτερα την μπάλα, να βρούμε τον ελεύθερο παίκτη και το κάναμε.

Η σημερινή νίκη ήταν πάρα πολύ σημαντική, σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, αλλά τα παιδιά είναι συνηθισμένα. Θέλουμε τα παιδιά να επιστρέψουν στις ομάδες τους, να είναι υγιή και να τους έχουμε στο επόμενο καλοκαίρι.

Πάνω από όλα είναι η ειρήνη στον κόσμο, δυστυχώς δεν γίνονται ωραία πράγματα. Ελπίζω να βρεθεί λύση γιατί η ειρήνη είναι πάνω από όλα και δεν πρέπει να χάνονται ζωές. Ο κόσμος μας ήταν καταπληκτικός, ακούγονταν παρότι ήταν πιο λίγοι. Ήταν το πάθος, η καρδιά του Έλληνα, η αγάπη για το έθνος μας. Μας βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστούμε».