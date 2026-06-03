Βασίλης Σπανούλης: Το επιτελείο του Έλληνα προπονητή στον Άρη Betsson

Βασίλης Σπανούλης και Άρης Betsson θα πορευτούν μαζί από τη νέα σεζόν, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία.

Ο Άρης Betsson είναι έτοιμος να αλλάξει επίπεδο, με τον Βασίλη Σπανούλη να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας και να στοχεύει να την κάνει πρωταγωνίστρια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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Οι Θεσσαλονικείς θα δημιουργήσουν ένα κορυφαίο προπονητικό team που θα πλαισιώνει τον Kill Bill. Στο πλευρό του Έλληνα προπονητή θα είναι ο Κώστας Χαραλαμπίδης και ο Ηλίας Καντζούρης.

Ο Κώστας Χαραλαμπίδης ήταν βοηθός του Βασίλη Σπανούλη τόσο στο Περιστέρι, όσο και στη Μονακό, ενώ συνεργάζονται και στην Εθνική ομάδα, ενώ ο Ηλίας Καντζούρης ήταν στο πλευρό του Kill Bill και στη Μονακό.

Πρόκειται για έναν πολύπειρο τεχνικό, ο οποίος έχει βρεθεί ως πρώτος προπονητής στον Ηρακλή (2020), τον Κολοσσό (2020-22), την ΑΕΚ (2022-23), τη Λιμόζ (2023-24) και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (2024).