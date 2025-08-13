Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: «Ο κόουτς Σάκοτα έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να επιλέξω την ΑΕΚ»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι πλέον κι επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, με τον ίδιο να αποκαλύπτει ότι ο Ντράγκαν Σάκοτα ήταν αυτός που τον έπεισε να συμφωνήσει με την Ένωση.

Στη πρώτη του συνέντευξη μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με την ΑΕΚ, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανέφερε τους στόχους του με την ομάδα, ενώ εξήγησε την απόφασή του να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ένωσης.

Οι δηλώσεις του Χαραλαμπόπουλου

Αμέσως μετά την υπογραφή του μονοετούς συμβολαίου του με τη «Βασίλισσα», ο Bασίλης Χαραλαμπόπουλος, πραγματοποίησε την πρώτη του μίνι συνέντευξη:

-Για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ:

«Έρχομαι στην ομάδα για να βοηθήσω όσο μπορώ, ώστε να πετύχει τους στόχους της».

-Για τον προσωπικό του στόχο:

«Προφανώς, επιθυμία μου είναι να εμφανιστώ όσο καλύτερος γίνεται, μετά τον τραυματισμό που είχα στις αρχές της περασμένης περιόδου».

-Για το «ναι» στην ΑΕΚ:

«Είναι γεγονός, ότι ο κόουτς Σάκοτα έδειξε από την πρώτη στιγμή πόσο πολύ ήθελε να δουλέψουμε μαζί, και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου».