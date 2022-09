Στο πένθος έχει βυθιστεί η Βρετανία μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αγώνες για την Premier League θα αναβληθούν.

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ δεν γινόταν να μην επηρεάσει και τον αθλητισμό. Η έβδομη αγωνιστική της Premier League που ήταν προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο θα αναβληθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ, οι παίκτες στο Ζυρίχη – Άρσεναλ για το Europa League κράτησαν ενός λεπτού σιγή, ενώ οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στη Σοσιεδάδ θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια.

This weekend’s @premierleague and @EFL games will surely be postponed following the death of The Queen.