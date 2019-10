«Βασίλισσα» Οσάκα στο Πεκίνο! «Λύγισε» σε… γιγαντομαχία την Μπάρτι – videos

Σε μία «γιγαντομαχία» στο τελικό των γυναικών στον Πεκίνο, Μπάρτι και Οσάκα επιβεβαίωσαν ότι αποτελούν δύο από τις καλύτερες παίκτριες των τελευταίων ετών, προσφέροντας ένα συγκλονιστικό ματς τίτλου.

Η Γιαπωνέζα ήταν αυτή που κατέκτησε τελικά το τρόπαιο, επικρατώντας με 2-1 σετ (6-3, 3-6, 2-6). Το Νο4 του κόσμου αυτή τη στιγμή βρέθηκε πίσω στο σκορ στον αγώνα με την πρώτη της παγκόσμιας κατάταξης, χάνοντας το πρώτο σετ.

