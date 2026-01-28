Αθλητικά

Βαθμολογία Champions League: Ο 18ος Ολυμπιακός, η πρώτη οκτάδα και οι ομάδες που αποκλείστηκαν

Ο χάρτης του Champions League μετά το φινάλε της League Phase
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Η League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με συγκλονιστικό τρόπο, με τον Ολυμπιακό να παίρνει μία επική πρόκριση για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, τερματίζοντας στην 18η θέση.

Ο Ολυμπιακός θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του στα πλέι οφ του Champions League στην κλήρωση της Παρασκευής (31/1/2026).

Ο αντίπαλος των Πειραιωτών θα είναι είτε η Αταλάντα είτε η Λεβερκούζεν. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί δεδομένα στις 16 ή στις 17 Φεβρουαρίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα είτε στο Μπέργκαμο είτε στο Λεβερκούζεν.

Εάν πάρoυν το εισιτήριο για τη φάση των 16, αντίπαλος των Πειραιωτών θα είναι είτε η Άρσεναλ είτε η Μπάγερν.

Επική πρόκριση και για την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, η οποία επικράτησε με 4-2 της Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή την 24η και τελευταία θέση πρόκρισης.

Οι οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16»

Άρσεναλ 24
Μπάγερν Μονάχου 21
Λίβερπουλ 18
Τότεναμ 17
Μπαρτσελόνα 16
Τσέλσι 16
Σπόρτινγκ 16
Μάντσεστερ Σίτι 16

Οι 16 ομάδες των πλέι οφ

Ρεάλ Μαδρίτης
Ίντερ
Παρί Σεν Ζερμέν
Νιούκαστλ
Γιουβέντους
Ατλέτικο Μαδρίτης
Αταλάντα
Λεβερκούζεν
Ντόρτμουντ
Ολυμπιακός
Μπριζ
Γαλατάσαραϊ
Μονακό
Καραμπάγκ
Μπόντο
Μπενφίκα

Οι διασταυρώσεις στα πλέι οφ

Μονακό/Καραμπάγκ – Παρί/Νιούκαστλ
Μπριζ/Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους/Ατλέτικο Μαδρίτης
Μπόντο/Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης/Ίντερ
Ντόρτμουντ/Ολυμπιακός – Αταλάντα – Λεβερκούζεν

Οι ομάδες που αποκλείστηκαν

Μαρσέιγ
Πάφος
Ουνιόν
Αϊντχόφεν
Μπιλμπάο
Νάπολι
Κοπεγχάγη
Άγιαξ
Άιντραχτ
Σλάβια Πράγας
Βιγιαρεάλ
Καϊράτ

