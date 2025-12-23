Βαθμολογία Euroleague: Δεύτερος ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έδωσε συνέχεια στη ξέφρενη πορεία του στην Euroleague, νικώντας τη Ζαλγκίρις και πανηγυρίζοντας την τρίτη σερί νίκη του στη διοργάνωση.

Μετά το μεγάλο διπλό στο Κάουνας, ο Παναθηναϊκός φιγουράρει στη δεύτερη θέση της κατάταξη της Euroleague, έχοντα ρεκόρ 12-6 μετά από 18 αγωνιστικές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πράσινοι εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και ισοβαθμούν με τους Καταλανούς και τη Βαλένθια στη δεύτερη θέση, έχοντας μία νίκη λιγότερη από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής της Euroleague

Dubai BC – Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα 72-71

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παναθηναϊκός 85-92

Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια – Μπασκόνια 91-81

Παρί – Ερυθρός Αστέρας 102-92

Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές 103-99

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/12 στις 19:00

Μονακό – Ρεάλ Μαδρίτης 26/12 στις 20:30

Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 26/12 στις 21:30

Η κατάταξη

1.Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5

2. Μπαρτσελόνα 12-6

3. Παναθηναϊκός 12-6

4. Βαλένθια 12-6

5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *

6. Μονακό 10-7

—————————-

7. Ρεάλ Μαδρίτης 10-7

8. Ερυθρός Αστέρας 10-8

9. Ζάλγκιρις Κάουνας 10-8

10. Ολυμπιακός 9-7 *

—————————-

11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9

12. Ντουμπάι 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια 8-9

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10

15. Αναντολού Εφές 6-12

16. Παρτίζαν 6-11

17. Μπασκόνια 6-12

18. Παρί 6-12

19. Μπάγερν Μονάχου 5-13

20. Βιλερμπάν 5-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Βαλένθια – Παρτίζαν 30/12 στις 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/12 στις 21:05

Βιλερμπάν – Παρί 30/12 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μονακό 30/12 στις 21:30

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 2/1 στις 19:00

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 2/1 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2/1 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 2/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 2/1 στις 21:45

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 2/1 στις 22:00