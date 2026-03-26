Βαθμολογία Euroleague: Η Ρεάλ Μαδρίτης έπιασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση

Η πρώτη ημέρα της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, με όλους τους γηπεδούχους να χαμογελούν, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί. Ανάμεσα τους, η πανίσχυρη στην έδρα της, Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έπιασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση.
Η Ρεάλ Μαδρίτης ζορίστηκε λίγο, αλλά επικράτησε εντός έδρας της Εφές με 82-71 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης της Euroleague, φτάνοντας στο 22-12, ρεκόρ που έχει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα υποδεχθεί τις επόμενες μέρες τους Ισπανούς, έχοντας χάσει στον πρώτο γύρο στη Μαδρίτη.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, ξεχωρίζει η νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ επί της Dubai BC (104-100) στην παράταση. Οι Ισραηλινοί είναι σκληρά καρύδια και θα παλέψουν μέχρι το φινάλε για να μπουν στα πλέι ιν.
Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής
Πέμπτη 26/3
Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν 93-83
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100
Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71
Παρασκευή 27/3
19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό
21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας
21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια
Η κατάταξη της Euroleague
Φενέρμπαχτσε 23-10
Ρεάλ Μαδρίτης 22-12
Ολυμπιακός 22-12
Βαλένθια 21-12
Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12
Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14
Μονακό 19-14
Παναθηναϊκός 19-14
Ερυθρός Αστέρας 19-14
Μπαρτσελόνα 19-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16
Dubai Basketball 17-17
Αρμάνι Μιλάνο 17-17
Μπάγερν Μονάχου 14-20
Βίρτους Μπολόνια 13-21
Παρτίζαν 13-20
Παρί 12-21
Αναντολού Εφές 10-23
Μπασκόνια 9-24
Βιλερμπάν 8-26