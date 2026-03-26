Βαθμολογία Euroleague: Η Ρεάλ Μαδρίτης έπιασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση

Η πρώτη ημέρα της 34ης αγωνιστικής της Euroleague, με όλους τους γηπεδούχους να χαμογελούν, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί. Ανάμεσα τους, η πανίσχυρη στην έδρα της, Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έπιασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ζορίστηκε λίγο, αλλά επικράτησε εντός έδρας της Εφές με 82-71 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης της Euroleague, φτάνοντας στο 22-12, ρεκόρ που έχει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα υποδεχθεί τις επόμενες μέρες τους Ισπανούς, έχοντας χάσει στον πρώτο γύρο στη Μαδρίτη.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, ξεχωρίζει η νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ επί της Dubai BC (104-100) στην παράταση. Οι Ισραηλινοί είναι σκληρά καρύδια και θα παλέψουν μέχρι το φινάλε για να μπουν στα πλέι ιν.

Τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής

Πέμπτη 26/3

Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν 93-83

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100

Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71

Παρασκευή 27/3

19:45 Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Παναθηναϊκός-Μονακό

21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια

Η κατάταξη της Euroleague

Φενέρμπαχτσε 23-10

Ρεάλ Μαδρίτης 22-12

Ολυμπιακός 22-12

Βαλένθια 21-12

Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12

Ζάλγκιρις Κάουνας 19-14

Μονακό 19-14

Παναθηναϊκός 19-14

Ερυθρός Αστέρας 19-14

Μπαρτσελόνα 19-14

Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16

Dubai Basketball 17-17

Αρμάνι Μιλάνο 17-17

Μπάγερν Μονάχου 14-20

Βίρτους Μπολόνια 13-21

Παρτίζαν 13-20

Παρί 12-21

Αναντολού Εφές 10-23

Μπασκόνια 9-24

Βιλερμπάν 8-26