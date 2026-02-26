Βαθμολογία Euroleague: Στη 10η θέση «έπεσε» ο Παναθηναϊκός μετά την «γκέλα» κόντρα στην Παρί

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 104-99 από την Παρί στην 29η αγωνιστική της Euroleague και πλέον κινδυνεύει ακόμη και να χάσει το… τρένο για τα πλέι οφ της διοργάνωσης, έχοντας υποχωρήσει στη 10η θέση της κατάταξης.

Μετά την κατάκτηση του τροπαίου στο Κύπελλο Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε χωρίς ενέργεια στο Telekom Center Athens και με μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του στη σεζόν, δέχθηκε τη… σφαλιάρα από την Παρί, με αποτέλεσμα να “κυνηγάει” πλέον την πρώτη 8άδα της Euroleague.

Οι “πράσινοι” έχουν πια ρεκόρ 16-13 στην κατάταξη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης του μπάσκετ και βρίσκονται οριακά στις θέσεις των πλέι ιν, έχοντας την Dubai BC, μόλις μία ήττα πίσω τους, μετά και τη νέα νίκη της ομάδας του Γκόλεματς επί της Βιλερμπάν.

Σε καθοδική πορεία βρίσκεται όμως και η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, αφού ηττήθηκε με 91-86 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ “βαριά” ήττα γνώρισε και η Κυπελλούχος Ισπανίας, Μπασκόνια, με 108-79 επί της Βαλένθια.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 81-78

Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός 99-94 (2η παρ.), 82-82 (παρ.), 73-73 (κ.α.)

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Ντουμπάι BC – Βιλερμπάν 96-85

Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-91

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 92-86

Μπασκόνια – Βαλένθια 79-108

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 93-70

Παναθηναϊκός – Παρί 99-104

Η κατάταξη της Euroleague