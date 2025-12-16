Βαθμολογία Euroleague: Στην 4άδα ο Παναθηναϊκός, υποχώρησε κι άλλο ο Ολυμπιακός

O Παναθηναϊκός πήρε σπουδαίο διπλό με 81-77 στην έδρα της Φενέρμπαχτσε και επέστρεψε στην πρώτη 4άδα της κατάταξης στη Euroleague, την ώρα που ο Ολυμπιακός υποχώρησε στη 10η θέση μετά την ήττα με 99-92 από τη Βαλένθια για την 16η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, ο Παναθηναϊκός έβγαλε φοβερή αντίδραση στην Τουρκία και “σκότωσε” τη Φενέρμπαχτσε στη 16η αγωνιστική της Euroleague, για να επανέλθει σε “τροχιά” 4άδας. Ο Ολυμπιακός αντίθετα, συνέχισε την καθοδική του πορεία με το τρίτο σερί αρνητικό αποτέλεσμα για να βρεθεί εκτός πρώτης 8άδας, μετά το διπλό της Βαλένθια στο ΣΕΦ.

Οι “νυχτερίδες” από τη δική τους πλευρά, δείχνουν ασταμάτητες στη φετινή σεζόν και είναι οριακά πίσω από την κορυφή, μαζί με την Μπαρτσελόνα, η οποία εμφανίζεται επίσης ανίκητη με τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της και “διέλυσε” με 85-69 την Παρί.

Τα αποτελέσματα στη 16η αγωνιστική

Τρίτη 16/12

Dubai BC-Μακάμπι 95-97

Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός 77-81

Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας 84-77

Ολυμπιακός-Βαλένθια 92-99

Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 89-82

Παρί-Μπαρτσελόνα 69-85

Τετάρτη 17/12

20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές

21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν

21:30 Παρτίζαν-Βίρτους

21:30 Μπασκόνια-Μονακό

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-4 Βαλένθια 11-5 Μπαρτσελόνα 11-5 Παναθηναϊκός 10-6 Μονακό 9-6 Ζάλγκιρις 9-6 Φενέρμπαχτσε 9-6 * Ρεάλ Μαδρίτης 9-7 Ερυθρός Αστέρας 9-7 Αρμάνι Μιλάνο 9-7 Ολυμπιακός 8-7* Βίρτους Μπολόνια 7-8 Dubai BC 7-9 Παρτίζαν 6-9 Μακάμπι 6-10 Μπασκόνια 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Μπάγερν Μονάχου 5-10 Παρί 5-11 Βιλερμπάν 3-12

* Έχει αναβληθεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε