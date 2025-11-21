Βαθμολογία Euroleague: Στην πρώτη τετράδα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Με εξαιρετικό τρόπο ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Euroleague για τις ελληνικές ομάδες, αφού Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πανηγύρισαν εντός έδρας νίκες κόντρα σε Ντουμπάι BC και Παρί, αντίστοιχα, ανέβηκαν στο 8-4 και βρέθηκαν στην πρώτη τετράδα που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Στο 8-4 παρέα με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό βρίσκεται και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος ηττήθηκε στην Ισπανία από τη Βαλένθια, ενώ μόνη πρώτη διατηρήθηκε η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη με ρεκόρ 9-3.

Από την πλευρά της, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, όλο και ανεβαίνει, νικώντας άνετα την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και ανεβαίνοντας στο 7-5.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Euroleague

19/11

Βιλερμπάν-Μονακό 52-84

20/11

Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα 74-73

Παναθηναϊκός-Ντουμπάι 103- 82

Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105

Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις 100-99

21/11

Ολυμπιακός-Παρί 98-86

Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-89

Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε 87-99

Μπασκόνια-Μπάγερν 95-73

Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας 76-73

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3

Ολυμπιακός 8-4

Ερυθρός Αστέρας 8-4

Παναθηναϊκός 8-4

Ζάλγκιρις 7-5

Μονακό 7-5

Βαλένθια 7-5

Φενέρμπαχτσε 7-5

Μπαρτσελόνα 7-5

Αρμάνι Μιλάνο 6-6

Ρεάλ Μαδρίτης 6-6

Βίρτους Μπολόνια 6-6

Μπάγερν Μονάχου 5-7

Παρί 5-7

Ντουμπάι 5-7

Αναντολού Εφές 5-7

Παρτίζαν 4-8

Μπασκόνια 4-8

Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9

Βιλερμπάν 3-9

Η 13η αγωνιστική

25/11

18:00 Ντουμπάι BC – Παρί

19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ζάλγκιρις – Μπασκόνια

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ

21:15 Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου

26/11

19:00 Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο

20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

20:30 Μονακό – Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν