Βαθμολογία Euroleague: Στην πρώτη τετράδα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Με εξαιρετικό τρόπο ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Euroleague για τις ελληνικές ομάδες, αφού Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πανηγύρισαν εντός έδρας νίκες κόντρα σε Ντουμπάι BC και Παρί, αντίστοιχα, ανέβηκαν στο 8-4 και βρέθηκαν στην πρώτη τετράδα που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.
Στο 8-4 παρέα με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό βρίσκεται και ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος ηττήθηκε στην Ισπανία από τη Βαλένθια, ενώ μόνη πρώτη διατηρήθηκε η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη με ρεκόρ 9-3.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Από την πλευρά της, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, όλο και ανεβαίνει, νικώντας άνετα την Παρτίζαν στο Βελιγράδι και ανεβαίνοντας στο 7-5.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής της Euroleague
19/11
Βιλερμπάν-Μονακό 52-84
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
20/11
Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα 74-73
Παναθηναϊκός-Ντουμπάι 103- 82
Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105
Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις 100-99
21/11
Ολυμπιακός-Παρί 98-86
Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-89
Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε 87-99
Μπασκόνια-Μπάγερν 95-73
Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας 76-73
Κατάταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3
Ολυμπιακός 8-4
Ερυθρός Αστέρας 8-4
Παναθηναϊκός 8-4
Ζάλγκιρις 7-5
Μονακό 7-5
Βαλένθια 7-5
Φενέρμπαχτσε 7-5
Μπαρτσελόνα 7-5
Αρμάνι Μιλάνο 6-6
Ρεάλ Μαδρίτης 6-6
Βίρτους Μπολόνια 6-6
Μπάγερν Μονάχου 5-7
Παρί 5-7
Ντουμπάι 5-7
Αναντολού Εφές 5-7
Παρτίζαν 4-8
Μπασκόνια 4-8
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
Βιλερμπάν 3-9
Η 13η αγωνιστική
25/11
18:00 Ντουμπάι BC – Παρί
19:45 Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια
20:00 Ζάλγκιρις – Μπασκόνια
20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ
21:15 Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου
26/11
19:00 Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο
20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
20:30 Μονακό – Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν