Βαθμολογία Europa League: 14ος ο Παναθηναϊκός και 17ος ο ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη στο ΟΑΚΑ με την Στουρμ Γκρατς με 2-1 και πλέον βρίσκεται στην 14η θέση του Europa League. Ο ΠΑΟΚ έχασε βαθμούς στο 89′ από την Μπράν (1-1) και είναι 17ος.

Η νίκη του Παναθηναϊκού τον φέρνει πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και του δίνει την ελπίδα πως μπορεί να βρεθεί και στην πρώτη οκτάδα, για να περάσει άμεσα στους «16» του θεσμού. Ο ΠΑΟΚ έκανε πισωγύρισμα κόντρα στους Νορβηγούς και έχασε μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης.

Παρόλ’ αυτά οι πιθανότητες είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, καθώς έχει 8 βαθμούς και σύμφωνα με την περσινή χρονιά, οι 10 βαθμοί φέρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Για την κατάληψη μίοα από τις 8 πρώτες θέσεις θα χρειαστούν το λιγότερο 14 βαθμοί, με βάση πάντα τη βαθμολογία του Europa League του 2024-25.

Η βαθμολογία του Europa League

1. Λιόν (11-2) 12

2. Μίντιλαντ (12-5) 12

3. Άστον Βίλα (8-3) 12

4. Φράιμπουργκ (8-3) 11

5. Μπέτις (8-3) 11

6. Φερεντσβάρος (9-5) 11

7. Μπράγκα (9-5) 10

8. Πόρτο (7-4) 10

9. Γκενκ (7-5) 10

10. Θέλτα (11-7) 9

11. Λιλ (10-6) 9

12. Στουτγκάρδη (8-4) 9

13. Πλζεν (6-2) 9

14. Παναθηναϊκός (9-7) 9

15. Ρόμα (7-5) 9

16. Νότιγχαμ Φόρεστ (9-5) 8

17. ΠΑΟΚ (10-7) 8

18. Μπολόνια (7-4) 8

19. Μπραν (6-3) 8

20. Φενέρμπαχτσε (5-5) 8

21. Σέλτικ (7-8) 7

22. Ερυθρός Αστέρας (4-5) 7

23. Ντιναμό Ζαγκ. (7-10) 7

24. Βασιλεία (7-7) 6

25. Λουντογκόρετς (8-11) 6

26. Γιουνγκ Μπόις (7-12) 6

27. Γκόου Αχέντ Ιγκλς (4-9) 6

28. Στουρμ Γκρατς (4-7) 4

29. Ζάλτσμπουργκ (5-10) 3

30. Φέγενορντ (4-9) 3

31. FCSB (3-8) 3

32. Ουτρέχτη (2-7) 1

33. Ρέιντζερς (2-9) 1

34. Μάλμε (2-10) 1

35. Μακάμπι Τ.Α. (1-14) 1

36. Νις (4-12) 0

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε

11/12: Παναθηναϊκός – Πλζεν

22/1: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

29/1: Παναθηναϊκός Ρόμα

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι την ολοκλήρωση του Europa League

11/12: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

2/1: ΠΑΟΚ – Μπέτις

29/1: Λιόν – ΠΑΟΚ