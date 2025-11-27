Βαθμολογία ομίλου Εθνικής Ελλάδας: Κορυφή για την ομάδα του Σπανούλη και την Πορτογαλία

Με άνετη εντός έδρας νίκη επί της Ρουμανίας (91-64) ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδας το ταξίδι της στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ διέλυσε τους Ρουμάνους στο Αλεξάνδρειο και βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου παρέα με την Πορτογαλία.

Οι Ίβηρες έκαναν την έκπληξη και επικράτησαν άνετα εκτός έδρας των Μαυροβούνιων με 83-62.

Η αναμέτρηση της Κυριακής (30/11) ανάμεσα στην Ελλάδα και την Πορτογαλία μετατράπηκε σε ντέρμπι κορυφής.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στο Group B

Ελλάδα – Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο – Πορτογαλία 62-83

Η βαθμολογία

1) Ελλάδα 1-0

2) Πορτογαλία 1-0

3) Μαυροβούνιο 0-1

4) Ρουμανία 0-1

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στο Group B

Πορτογαλία – Ελλάδα (30/11, 19:00)

Ρουμανία – Μαυροβούνιο (30/11, 19:00)

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη φάση.

Οι τρεις πρώτες ομάδες του Α και του Β ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο Ι, οι τρεις πρώτες ομάδες του C και του D ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο J, οι τρεις πρώτες ομάδες του E και F ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο Κ και οι τρεις πρώτες ομάδες του G και του H ομίλου θα συνθέσουν τον όμιλο L.

Αν η Ελλάδα προκριθεί, λοιπόν, στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στο Group A, δηλαδή τρεις από τις: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία.

Οι τρεις πρώτες ομάδες από τα τέσσερα αυτά νέα γκρουπ θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύνολο 12 από την Ευρωπαϊκή Ζώνη.