Βαθμολογία Super League: «Έπεσε» από την κορυφή ΑΕΚ, «έπιασε» 5άδα ο Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να περάσει από την έδρα του Άρη και με την ισοπαλία 1-1 στη 16η αγωνιστική της Super League, “έπεσε” από την κορυφή της βαθμολογίας, όντας πλέον πίσω από τους πρωτοπόρους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Παρότι προηγήθηκε στο “Βικελίδης”, η ΑΕΚ κινδύνευσε ακόμη και με ήττα από τον Άρη, με το VAR να αποτρέπει ένα δεύτερο γκολ των “κιτρίνων”. Η Ένωση από την πλευρά της, έχασε μεγάλες ευκαιρίες στο τέλος για το διπλό, μένοντας τελικά στην ισοπαλία, που της στερεί δύο βαθμούς στη “μάχη” για την πρώτη θέση της Super League.

Εκεί βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με ένα βαθμό λιγότερο, μετά τις χθεσινές (10/01/25) νίκες τους επί Ατρομήτου και Παναιτωλικού. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο δικό του “τρίποντο” στο 2026, με το 3-0 επί του Πανσερραϊκού και “έπιασε” το Βόλο στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 4-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 39

2. ΠΑΟΚ 38

3. ΑΕΚ 38

4. Λεβαδειακός 31

5. Παναθηναϊκός 25*

6. Βόλος 25

7. Άρης 21

8. Κηφισιά 19

9. Παναιτωλικός 15

10. ΟΦΗ 15*

11. Αστέρας Τρίπολης 13

12. Ατρόμητος 13

13. ΑΕΛ Novibet 10

14. Πανσερραϊκός 5

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο

H επόμενη αγωνιστική (17η)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά (3.30μμ)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet –Αρης (5μμ)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (7μμ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (6μμ)

Βόλος – Ατρόμητος (8μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός ΑΝΑΒΟΛΗ