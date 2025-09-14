Βαθμολογία Super League: Η ήττα «σοκ» του Παναθηναϊκού και το σερί Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Όλες οι φάσεις και τα γκολ

Για μια ακόμα αγωνιστική της Super League, οι “μεγάλοι” του ελληνικού πρωταθλήματος συνέχισαν ακάθεκτοι την πορεία τους, με τον Παναθηναϊκό κάνει και πάλι την… εξαίρεση, παραμένοντας χωρίς νίκη.

Με τον Ανδρέα Τετέι να κάνει πράγματα και θαύματα (γκολ, ασίστ και… άλλα πολλά) η Κηφισιά νίκησε τον Παναθηναϊκό (3-2) με ανατροπή στην… ανατροπή στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League, κάνοντας το μεγάλο “μπαμ” στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε έτσι μόνο με το βαθμό που πήρε την περασμένη αγωνιστική μέσα στη Λεωφόρο, κόντρα στον Λεβαδειακό (1-1) και είδε τους οπαδούς του -που βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό- να τον αποδοκιμάζουν έντονα και να πετούν και καρέκλες, ενώ η Κηφισιά ανέβηκε στους 4 βαθμούς.

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, ωστόσο κατάφερε να φύγει νικήτρια από το «Λάμπρος Κατσώνης», κερδίζοντας με 1-0 τον Λεβαδειακό. Το γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά (69’) ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά υπέρ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία όπως και ο Ολυμπιακός, έκανε το 3/3 στο ξεκίνημα της σεζόν.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα σαρρωτικό σαββατιάτικο (13.09.2025) απόγευμα, διαλύοντας στο κατάμεστο «Καραϊσκάκης» τον Πανσερραϊκό με 5-0. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (48’), Φρανσίσκο Ορτέγκα (66’), Ντάνιελ Ποντένσε (71’ )και Μεχντί Ταρέμι (88’, 90’+3’) σκόραραν για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι αγωνίστηκαν με παίκτη παραπάνω από το 35’, μετά την αποβολή του Αντρέ Γκριν.

Η ΑΕΛ απέσπασε σημαντική ισοπαλία με 2-2 από τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τα γκολ των Νίκου Καλτσά (20’) και Χουλιάν Μπαρτόλο (43’). Οι παίκτες, όμως, που ήρθαν από τον πάγκο και ειδικά ο Γιάννης Πασάς, σήμαναν την αντεπίθεση για την ομάδα της Λάρισας, που εν τέλει έφτασε στο τελικό 2-2 με δυο γκολ του 35χρονου επιθετικού (69’, 90’+4’ πέν.).

Στο τελευταίο ματς της 3ης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ νίκησε τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο με 2-1. Ο «δικέφαλος του Βορρά» έκανε εξαιρετικό πρώτο μέρος, φτάνοντας σε ένα γρήγορο 2-0 με Οζντόεφ και Πέλκα. Η ομάδα του Λουτσέσκου έχασε πέναλτι στο 66’ με τον Ζίβκοβιτς και παρότι είδε τους Κρητικούς να μειώνουν με γκολάρα του Νους (75’) έφτασε στην επικράτηση με στο 3/3 στο πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 2025

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0

Ατρόμητος – Άρης 1-2

Παναιτωλικός – Βόλος 1-2

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 2025

Αστέρας – ΑΕΛ 2-2

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-2

Η βαθμολογία της Super League

Ολυμπιακός 9 βαθμοί

ΑΕΚ 9

ΠΑΟΚ 9

Άρης 6

Λεβαδειακός 4

Κηφισιά 4

Ατρόμητος 3

Βόλος 3

ΟΦΗ 3

Παναιτωλικός 3

ΑΕΛ 2

Παναθηναϊκός 1

Αστέρας Τρίπολης 1

Πανσερραϊκός 0

*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο, αυτό της πρεμιέρας

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 2025

Κηφισιά – Άρης 18.00

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 18:00

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 20:00

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 20:30

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ – ΑΕΚ 17:30

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 18:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:00