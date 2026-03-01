Βαθμολογία Super League: Ολυμπιακός και ΑΕΚ ισοβαθμούν στην κορυφή, έπιασε τετράδα ο Παναθηναϊκός – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 τον Πανσερραϊκό και έφτασε την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League εκμεταλλευόμενος την ισοπαλία με 2-2 στο παιχνίδι της Ένωσης με το Βόλο στο κατάμεστο από φίλους των κιτρινόμαυρων στο Πανθεσσαλικό.

Από 53 βαθμούς έχουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της 23ης αγωνιστικής της Super League και μοιράζονται μαζί την κορυφή της βαθμολογίας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Αστέρα και είναι στο -3 από τους δύο πρωτοπόρους, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι της αγωνιστικής κερδίζοντας 3-1 τον Άρη και έπιασε τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση, με τις δύο ομάδες να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη την επόμενη αγωνιστική.

Την Τετάρτη (04/03/26) οι πράσινοι δίνουν το εξ’ αναβολής παιχνίδι με τον ΟΦΗ στις 18:00 και ο ΠΑΟΚ επίσης, το δικό του εξ’ αναβολής με την Κηφισιά (20:00) και μετά από αυτά τα παιχνίδια θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τη βαθμολογία της διοργάνωσης. Αν ο «δικέφαλος» κερδίσει θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα στην 23η αγωνιστική

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2

Βόλος – ΑΕΚ 2-2

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0

Παναθηναϊκός – Αρης 3-1

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 53

2. AEK 53

3. ΠΑΟΚ 50 (22 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

————————————-

5. Παναθηναϊκός 39 (22 αγ.)

6. ΟΦΗ 28 (22 αγ.)

7. Άρης 28

8. Ατρόμητος 27

————————————–

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24 (22 αγ.)

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ Novibet 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο 7 Μαρτίου

Αρης – Ατρόμητος (17:00)

ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (18:00)

Κυριακή 8 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (16:00)

Βόλος – ΟΦΗ (17:00)

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (19:00)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (21:00)

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Παναιτωλικός – Κηφισιά (18:00)