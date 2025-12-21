Αθλητικά

Βαθμολογία Super League: Πέρασε στην πρώτη θέση η ΑΕΚ, οριακά πίσω της Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – Δείτε φάσεις και γκολ

Συνεχίζεται η μεγάλη «μάχη» για την πρώτη θέση στη Super League
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν κόντρα στην ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή 2-1 τον ΟΦΗ στη 15η αγωνιστική της Super League και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω της τον Ολυμπιακό μετά την ισοπαλία του με την Κηφισιά, την ώρα που και ο ΠΑΟΚ έμεινε κοντά τους, μετά το άνετο 2-0 επί του Παναθηναϊκό.

Με την 7η σερί της νίκη στη Super League, η ΑΕΚ έκανε το “άλμα” για την πρώτη θέση και έκλεισε ως πρωτοπόρος στο ελληνικό πρωτάθλημα το 2025, με τον Ολυμπιακό στο -1 και τον ΠΑΟΚ στο -2, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρώτο μέρος στη σεζόν.

Ευνοημένος από τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής ήταν και ο ΠΑΟΚ, που μείωσε τη διαφορά του από τον Ολυμπιακό μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο οποίος με τη σειρά του έχασε κι άλλο έδαφος στη βαθμολογία, όπου βρίσκεται σταθερά εκτός πρώτης 5άδας.

Τα αποτελέσματα στη 15η αγωνιστική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1

Βόλος – Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1

Δείτε εδώ τα highlights του αγώνα

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΛ Novibet – Aτρόμητος 0-0

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 18:00 NS Prime

Η βαθμολογία στη Super League

1. ΑΕΚ 37 (15)

2. Ολυμπιακός 36 (15)

3. ΠΑΟΚ 35 (15)

4. Λεβαδειακός 25 (14)

5. Βόλος 25 (15)

6. Παναθηναϊκός 22 (14)

7. Άρης 20 (15)

8. Κηφισιά 18 (15)

9. Παναιτωλικός 15 (15)

10. Αστέρας Τρίπολης 13 (15)

11. Ατρόμητος 13 (15)

12. ΟΦΗ 12 (14)

13. ΑΕΛ Novibet 9 (15)

14. Πανσερραϊκός 5 (14)

