Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ ηττήθηκε στο Βαγέκας και η 10η θέση απομακρύνεται για την Ελλάδα

Η ΑΕΚ γνώρισε βαριά ήττα (3-0) στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο, στον πρώτο προημιτελικό των δυο ομάδων στο Conference League, ένα γεγονός που δυσκόλεψε την προσπάθεια της Ελλάδας, να βρεθεί στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από την προσπάθεια να φτάσει στην 10η θέση της βαθμολογίας, με τη διαφορά από την Τσεχία να παραμένει στους 513 βαθμούς. Για να μειωθεί -αρχικά- η διαφορά, απαιτείται πρώτα η πρόκριση της ΑΕΚ στα ημιτελικά του Champions League και στη συνέχεια να πάρει επιπλέον βαθμούς. Και αυτό, διότι ακόμη και σε περίπτωση που η Ένωση ανατρέψει το σκορ στη ρεβάνς, οι 500 βαθμοί που θα προκύψουν δεν αρκούν για να καλυφθεί πλήρως η διαφορά.

Εάν η ΑΕΚ καταφέρει τα παραπάνω και η Ελλάδα βρεθεί στη 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής της Super League τη σεζόν 2026/27 θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League (27/28).

Σε διαφορετική περίπτωση, ο πρωταθλητής θα ξεκινήσει από τα playoffs του Champions League.

Czechia will most likely secure a Top 10 spot and a direct Champions League entry!



Greece will likely finish 11th, as AEK Athens are set for elimination after 3-0 defeat at Rayo Vallecano! pic.twitter.com/GmO54knRDm — Football Rankings (@FootRankings) April 9, 2026

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16η-22η Θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –