Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ προκρίθηκε και αποτελεί τη μοναδική ελπίδα της Ελλάδας για να περάσει στη 10η θέση

Η Ελλάδα παραμένει στο κυνήγι της 10ης θέσης στην βαθμολογία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 4-0 από την ανώτερη Μπέτις στο «La Cartuja» και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League, με την ΑΕΚ να είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίσει στην Ευρώπη.
Η ΑΕΚ μπορεί να μην ήταν καλή στη ρεβάνς με την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια και να ηττήθηκε με 2-0, όμως η επικράτησή της με 4-0 στη Σλοβενία έκρινε την πρόκριση του “δικεφάλου” στα προημιτελικά του Conference League, με συνολικό σκορ 4-2
Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγεκάνο στα προημιτελικά του Conference League και έχει την ευκαιρία να δώσει στην Ελλάδα τους απαραίτητους βαθμούς για να περάσει στην 10η θέση, αφού η Τσεχία έμεινε χωρίς ομάδες, μετά τους αποκλεισμούς των Σπάρτακ Πράγας και Σίγμα Όλομουτς.
Η Ελλάδα παραμένει στους 48.012 βαθμούς, με την Τσεχία να βρίσκεται λίγο πιο πάνω, στους 48.525, χωρίς να έχει όμως περιθώριο να πάρει άλλους.
Κάθε θετικό αποτέλεσμα της ΑΕΚ θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA: Η νίκη δίνει 400 βαθμούς, η ισοπαλία 200 και η πρόκριση επιπλέον 100. Με μια νίκη και πρόκριση, η Ελλάδα περνάει πάνω από την Τσεχία. Ακόμη και σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο καλύτερος φετινός συντελεστής δίνει προβάδισμα στη χώρα μας.
Η βαθμολογία της UEFA
09. Τουρκία 51.475 (+10.675 – 1/5)
10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 0/5)
11. Ελλάδα 48.012 (+13.800 – 2/5)
Έτσι “μεταφράζονται” τα ευρωπαϊκά “εισιτήρια” ανάλογα με την κατάταξη:
10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16η-22η Θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –