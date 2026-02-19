Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση και έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τη 10η Τσεχία

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Champions League και η Ελλάδα δεν κατάφερε να κερδίσει έδαφος στη βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA, αλλά με την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, έχασε την ευκαιρία να μειώσει περισσότερο τη διαφορά του από την Τσεχία, την οποία και καταδιώκει τη φετινή σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA δίνει ένα “εισιτήριο” απευθείας για τη League Pahse του Champions League και έτσι οι ελληνικές ομάδες “παλεύουν” για να την κατακτήσουν, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να δίνουν σήμερα τις δικές τους ευρωπαϊκές “μάχες” και με αυτό το στόχο.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 49.475 (+8.675 – 3/5)

10. Τσεχία 47.225 (+9.725 – 3/5)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

11. Ελλάδα 46.312 (+12.100 – 4/5)

12. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)

13. Δανία 41.606 (+11.750 – 1/4)

14. Νορβηγία 40.137 (+6.950 – 2/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)

16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 1/5)