Βαθμολογία UEFA: Η Τσεχία αύξησε τη διαφορά της από την Ελλάδα

ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν κατάφεραν να πάρουν νίκες στα ευρωπαϊκά προκριματικά που έδωσαν και την ίδια στιγμή η Τσεχία είπε “ευχαριστώ”, έκανε το 2/2 στα ματς της Πέμπτης (07.08.2025) και ξέφυγε κι άλλο στη βαθμολογία της UEFA.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 2-0 στην έδρα του Άρη Λεμεσού, αλλά έμεινε στο 2-2. Ακολούθησαν οι “λευκές” εντός έδρας ισοπαλίες του ΠΑΟΚ με την Βολφσμπέργκερ και του Παναθηναϊκού με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, με την Ελλάδα να χάνει την ευκαιρία για τουλάχιστον μια νίκη.

Την ίδια στιγμή, οι δύο εκπρόσωποι της Τσεχίας στα ματς της Πέμπτης (07.08.2025) πανηγύρισαν μεγάλες νίκες (Σπάρτα Πράγας – Αραράτ 4-1 και Οστράβα – Αούστρια βιέννης 4-3) κι έτσι η απόσταση ανάμεσα σε Τσεχία κι Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA αυξήθηκε κι άλλο

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα “μετράει” μέχρι τώρα τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του Άρη, μόλις μια νίκη -αυτή της ΑΕΚ κόντρα στην Χάποελ Μπερ Σεβά μέσα στην OPAP Arena- αλλά και τέσσερις ισοπαλίες, στα ματς που έχουν δώσει οι εκπρόσωποί της.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 42.600 (5/5)

10. Τσεχία 39.600 (5/5)

11. Ελλάδα 36.212 (4/5)

12. Νορβηγία 34.387 (5/5)

13. Πολωνία 33.625 (4/4)

14. Δανία 31.856 (4/4)

15. Αυστρία 30.950 (5/5)