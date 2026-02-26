Αθλητικά

Βαθμολογία UEFA: Ο Παναθηναϊκός κράτησε ζωντανή την Ελλάδα στο κυνήγι της 10ης θέσης

Οι πράσινοι απέκλεισαν την τσέχικη Βικτόρια Πλζεν και έδωσαν ελπίδα στην Ελλάδα
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν το γκολ του Τετέι/ EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν και έδωσε ελπίδα στην Ελλάδα ότι θα έχει την ευκαιρία να προσπεράσει την Τσεχία στην βαθμολογία της UEFA.

Η ισοπαλία του Παναθηναϊκού στην Τσεχία χάρισε 400 βαθμούς, αλλά το βασικότερο ήταν ο αποκλεισμός της Πλζεν, που άφησε την Τσεχία με δύο εκπροσώπους. Πλέον, η Ελλάδα έχει 47.112 βαθμούς στην UEFA και απέχει λίγο περισσότερους από 1.200 βαθμούς από την 10η Τσεχία.

Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ δεν βοήθησε την Ελλάδα στο κυνήγι της 10ης θέσης. Οι Τσέχοι απέκτησαν 700 βαθμούς, λόγω της πρόκρισης της Σίγκμα Όλομουτς στην επόμενη φάση του Conference League, αλλά και της ισοπαλίας της Πλζεν με τον Παναθηναϊκό.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 51.075 (2/5)

10. Τσεχία 48.325 (2/5)

11. Ελλάδα 47.112 (2/5)

12. Πολωνία 46.225 (2/4)

13. Δανία 41.606 (1/4)

14. Νορβηγία 40.837 (1/5)

15. Κύπρος 35.443 (1/4)

16. Ελβετία 34.700 (1/5)

