Βαθμολογία UEFA: Ονειρικό βράδυ για το ελληνικό ποδόσφαιρο με 1.000 βαθμούς από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Εξαιρετική ήταν η συγκομιδή των τριών ελληνικών ομάδων σε Europa League και Conference League, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ να πανηγυρίζουν σπουδαίες νίκες και τον ΠΑΟΚ να μένει στην ισοπαλία με την Μπραν στην Τούμπα

Οι νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, αλλά και η ισοπαλία του ΠΑΟΚ πρόσθεσαν 1.000 βαθμούς στην βαθμολογία της Ελλάδας που έφτασε στους 41.312 και μείωσε την απόσταση από την Τσεχία κάτω από τους 3.000 βαθμούς.

Εξαιρετικό βράδυ και για την Κύπρο. Η νίκη της Ομόνοιας και οι ισοπαλίες για Πάφο και ΑΕΚ Λάρνακας έδωσαν τεράστια ώθηση στους Κύπριους που έχουν βάσιμες ελπίδες για την 15η θέση και ένα έξτρα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η πενταετής βαθμολογία χωρών της UEFA

10. Τσεχία 44.300 4/5 ομάδες

11. Ελλάδα 41.312 4/5 ομάδες

12. Πολωνία 40.375 4/4 ομάδες

13. Νορβηγία 38.387 2/5 ομάδες

14. Δανία 37.981 2/4 ομάδες

15. Ελβετία 33.100 3/5 ομάδες

16. Αυστρία 32.850 3/5 ομάδες

17. Κύπρος 32.787 3/4 ομάδες