Βαθμολογία UEFA: Πλησίασε τη 10η θέση η Ελλάδα μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με το εντυπωσιακό 4-1 από την έδρα της Γιουνγκ Μπόις για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, και χάρισε σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα, στη βαθμολογία της UEFA.

Η νίκη του Παναθηναϊκού στην Ελβετία για το Europa League “μεταφράζεται” σε 400 βαθμούς για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA, όπου η Ελλάδα μείωσε τη διαφορά της από τη 10η Τσεχία.

Η χώρα μας απομακρύνθηκε παράλληλα, από τους “διώκτες” της στην 11η θέση και ελπίζει σε ανάλογη συνέχεια από τους 4 εκπροσώπους της (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η βαθμολογία της UEFA

09. Τουρκία 43.600 (3/5)

10. Τσεχία 40.700 ( 4/5)

11. Ελλάδα 38.312 (4/5)

12. Νορβηγία 36.987 (2/5)

13. Δανία 35.981 (2/4)

14. Πολωνία 35.875 (4/4)

15. Αυστρία 31.850 (3/5)