Θύμα ενός απίστευτου περιστατικού υπήρξε ένας νεαρός οπαδός της εθνικής Γαλλίας, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από τρία άτομα στις κερκίδες του γηπέδου της Γιουβέντους, ώστε να του αποσπάσουν τη φανέλα του Ζιλ Κουντέ, που είχε πάρει μετά το τέλος του ματς με το Βέλγιο από τον ίδιο τον παίκτη.

Η Γαλλία πήρε μεγάλη νίκη με ανατροπή κόντρα στο Βέλγιο την Πέμπτη το βράδυ στον ημιτελικό του Nations League και αμέσως μετά το ματς πολλοί παίκτες των «τρικολόρ» κατευθύνθηκαν στην κερκίδα ώστε να γιορτάσουν μαζί με τους οπαδούς τους. Εκεί στεκόταν ένας νεαρός με ένα πλακάτ που έγραφε «Κουντέ δώσε μου τη φανέλα σου» και ο αμυντικός της Σεβίλης δεν αρνήθηκε και έπραξε αναλόγως. Ως εδώ όλα καλά, αλλά μετά ξεκίνησε το… δράμα.

Τρία άτομα που κάθονταν από πίσω από τον νεαρό οπαδό, του επιτέθηκαν χτυπώντας τον βίαια, με σκοπό να του αποσπάσουν τη φανέλα, κάτι το οποίο τελικά κατάφεραν.

Bonjour à tous, j'étais à France Belgique à Turin, @jkeey4 m'a donné son maillot, je me suis fait agresser et on m'a volé le maillot.