Βεζένκοφ: «Αν πιστεύεις ότι θα πάρεις το Κύπελλο, επειδή παίζεις στην Euroleague είσαι γελασμένος»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (17/02/26, 20:00) για τον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ για τη διοργάνωση.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ξεκαθάρισε ότι αν οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν εμφανιστούν σοβαροί στα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας, δεν πρόκειται να πετύχουν τον στόχο τους, μόνο και μόνο επειδή παίζουν στην Euroleague και έχουν ακριβότερο ρόστερ, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες, πλην του Παναθηναϊκού.

Η αποστολή των ερυθρολεύκων αναχώρησε για το Ηράκλειο που θα διεξαχθεί το Allwyn Final 8, χωρίς τον Ντόρσεϊ που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και θα αγωνιστεί μόνο στον τελικό, αν φτάσει μέχρι εκεί ο Ολυμπιακός.

Οι δηλώσεις του παίκτη του Ολυμπιακού

«Είναι ένας θεσμός, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, προφανώς εμείς και ο Παναθηναϊκός. Θα γίνουν δυνατές μάχες. Το Final 8 μάς έχει διδάξει ότι πρέπει να πηγαίνεις μέρα-μέρα, μέχρι να φτάσεις στο στόχο σου. Αν δεν είσαι σοβαρός, δεν δίνεις το 100% και νομίζεις ότι θα πάρεις το Κύπελλο επειδή παίζεις στην Ευρωλίγκα και οι άλλες ομάδες όχι, νομίζω είσαι γελασμένος.

Πρέπει να μπεις στο 100%, είναι ένα παιχνίδι νοκ άουτ και κάθε ομάδα θα παίξει για τις πιθανότητές της. Οπότε πρέπει να είσαι στο 100% πνευματικά και σωματικά κάθε μέρα. Η ΑΕΚ παρότι έχασε τον καλύτερό της παίκτη (σ.σ. Κρις Σίλβα) παρουσιάζεται ακόμη πιο βελτιωμένη, ακόμη πιο συσπειρωμένη, έχει έναν πολύ έμπειρο προπονητή.

Ξέρουμε ακριβώς τι να περιμένουμε. Θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, που για να το κερδίσουμε πρέπει να θέσουμε τον δικό μας ρυθμό και το δικό μας μπάσκετ. Είναι ωραίο που θα δούμε κόσμο από όλες τις ομάδες να είναι μαζί στις κερκίδες, να δώσει ένα όμορφο μήνυμα και ελπίζουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ».