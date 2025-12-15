Βεζένκοφ: «Να αλλάξουμε τα πάντα σε σχέση με το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια (16/12/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) για την 16η αγωνιστική της Euroleague και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για την αναμέτρηση στο site της ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Ο Βεζένκοφ αναφέρθηκε στο πόσο γρήγορα παίζει η Βαλένθια και στα λάθη που έκανε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μπαρτσελόνα, που δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Έστειλε, μάλιστα, και μήνυμα στους φιλάθλους να πάνε στο ΣΕΦ για να βοηθήσουν την ομάδα τους να κερδίσει κόντρα στις «νυχτερίδες».

Τα λόγια του Βεζένκοφ

Οι σκέψεις του για τον αγώνα με την Βαλένθια: «Είναι ένας πολύ απαιτητικός αγώνας. Πρόκειται για μια ομάδα που παίζει με πολλή ενέργεια. Δεν αποτελεί έκπληξη για εμένα το ότι βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της EuroLeague. Για να κερδίσουμε απαιτείται 100% πνευματική και σωματική ετοιμότητα. Πρέπει να δώσουμε όλη μας την συγκέντρωση εκεί γιατί χρειαζόμαστε αποθέματα ενέργειας για να τα καταφέρουμε».

Για το τι τον έχει εντυπωσιάσει περισσότερο στο παιχνίδι της Βαλένθια φέτος: «Το πόσο γρήγορα παίζουν. Μοιάζει κάπως με την περσινή Παρί, όμως παίζουν περισσότερο με το μυαλό τους. Βρίσκουν φάσεις στον αιφνιδιασμό, βρίσκουν πόντους από λάθη, παίζουν σκληρά, οπότε πρέπει να είμαστε στο 100%».

Για το τι πρέπει να αλλάξουν σχετικά με το ματς που κάνατε στην Βαρκελώνη: «Τα πάντα. Σίγουρα δεν πρέπει να κάνουμε λάθη και να τους δίνουμε πόντους στον αιφνιδιασμό. Πρέπει να δείξουμε σκληράδα στην άμυνα, κάτι που δεν έχουμε δείξει στα τελευταία δύο παιχνίδια».

Το μήνυμα θέλει να στείλει στον κόσμου του Ολυμπιακού που θα βρεθεί στο ΣΕΦ: «Περιμένουμε τον κόσμο μας στο γήπεδο, μαζί του είμαστε πιο δυνατοί. Ξέρουμε ότι ο κόσμος απογοητεύεται και εξοργίζεται όταν χάνουμε. Γνωρίζουμε ότι θέλει ακόμα και όταν δεν κερδίζουμε, να παλεύουμε με την ψυχή μας και ξέρουμε ότι με την Μπαρτσελόνα πικράναμε τους φιλάθλους μας. Τους θέλουμε δίπλα μας και όλοι μαζί θα δώσουμε το 100% για να κερδίσουμε τον αγώνα».