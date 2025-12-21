Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Ραφίνια και Γιαμάλ «καθάρισαν» για τους Καταλανούς στο ντέρμπι της «La Liga»

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε εκτός έδρας και της Βιγιαρεάλ με 2-0 στη “La Liga” και συνέχισε… τρένο την πορεία της στην κορυφή της βαθμολογίας, χάρη σε γκολ των Ραφίνια και Γιαμάλ.

Ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ με πέναλτι για την Μπαρτσελόνα μόλις στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, με τη Βιγιαρεάλ να έχει στη συνέχεια ακυρωμένο γκολ και να δέχεται κόκκινη κάρτα στο 39′, με τον Βέιγκα να αφήνει την ομάδα του με 10 παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα.

Ο Λαμίν Γιαμάλ είχε έτσι την ευκαιρία να “καθαρίσει” το ματς για την ομάδα του στο 63′, με ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή, μετά από φάση διαρκείας στα καρέ των γηπεδούχων.

LAMINE YAMAL DOUBLES THE LEAD FOR BARCELONA!



Villarreal 0-2 Barcelona.pic.twitter.com/3PRUBYXQbb — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 21, 2025

RAPHINHA OPENS THE SCORING FOR BARCELONA!



Villarreal 0-1 Barcelona.pic.twitter.com/VYXiEq6nK9 — Tekkers Foot (@tekkersfoot) December 21, 2025

Η Μπαρτσελόνα έφθασε έτσι τους 46 βαθμούς και βρέθηκε ξανά στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της ισπανικής La Liga, ενώ η Βιγιαρεάλ παρέμεινε στην 4η θέση με 35 βαθμούς.