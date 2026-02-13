Βικτόρια Εμποκό – Γελένα Οσταπένκο 2-0: Η 19χρονη Καναδή προκρίθηκε στον τελικό της Ντόχα

Η 19χρονη Βικτόρια Εμποκό (Νο13 στην παγκόσμια κατάταξη) συνεχίζει την απόλυτα ανοδική πορεία της στο τουρ της WTA και πλέον ετοιμάζεται για έναν ακόμη τελικό, αφού επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-2) της Γελένα Οσταπένκο (Νο24 στον κόσμο) στη Ντόχα, όπου αγωνίζεται ακόμη και η Μαρία Σάκκαρη.

Στον ημιτελικό που προηγήθηκε του αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Καρολίνα Μούχοβα, το νέο μεγάλο ταλέντο του τένις γυναικών, η Βικτόρια Εμποκό μετέτρεψε σε… περίπατο το ντέρμπι με την Γελένα Οσταπένκο και πανηγύρισε την πρόκριση στο τελικό του τουρνουά (WTA 1000) της Ντόχα.

Η 19χρονη Καναδή τενίστρια δέχθηκε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του αγώνα, αλλά στη συνέχεια επέβαλε το ρυθμό της και με δύο δικά της μπρέικ πήρε το πρώτο σετ με 6-3, για να ακολουθήσει ένα προσωπικό της σόου στη συνέχεια της αναμέτρησης. Η Εμποκό πέτυχε τρία μπρέικ στο δεύτερο σετ και παρά τη χαλάρωση στο φινάλε, έκλεισε το ματς με το 6-2 και πήρε τη νίκη με 2-0 στον πρώτο ημιτελικό του Qatar Open.

Η νεαρή τενίστρια περιμένει πλέον τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού, ανάμεσα σε Μαρία Σάκκαρη και Καρολίνα Μούχοβα, για να μάθει το τελευταίο της “εμπόδιο” πριν το δεύτερο τίτλο σε 1000άρι τουρνουά στην καριέρα της.