Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Η διαδικασία των πέναλτι με τη «χρυσή» εκτέλεση του Πάντοβιτς για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός “λύγισε” στα πέναλτι με 4-3 την Βικτόρια Πλζεν στα πλέι οφ του Europa League και πανηγύρισε μία φοβερή πρόκριση στους “16” της διοργάνωσης, μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση του δευτέρου αγώνα των δύο ομάδων.

Παρότι δέχθηκε νωρίς την ισοφάριση, μετά το υπέροχο γκολ του Ανδρέα Τετέι και παρότι έμεινε με παίκτη λιγότερο στην παράταση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι και θα συνεχίσει στους “16” του Europa League.

Ήρωας για τον Παναθηναϊκό στην Τσεχία ήταν ο Μίλος Πάντοβιτς, ο οποίος και σκόραρε στο τελευταίο πέναλτι της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ και έδωσε το… σύνθημα για έξαλλους πανηγυρισμούς.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-0: Ο Λαφόν απέκρουσε το πέναλτι του Μέμιτς

0-0: Ο Βέγκελε απέκρουσε το πέναλτι του Καλάμπρια

1-0: Γκολ του Χροσόφσκι

1-1: Γκολ του Πελίστρι

2-1: Γκολ του Βισίνσκι

2-2: Γκολ του Τζούριτσιτς

2-2: Ο Σουαρέ έστειλε την μπάλα άουτ

2-3: Γκολ του Σβιντέρσκι

3-3: Γκολ του Βαλέντα

3-4: Γκολ του Πάντοβιτς