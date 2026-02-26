Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για τον τελικό πρόκρισης στην Τσεχία

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία για τα πλέι οφ του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν στον επαναληπτικό του 2-2 του ΟΑΚΑ και φιλοδοξεί να πάρει την πρόκριση στους “16” του Europa League.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα (19:45), ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την πράσινη ενδεκάδα.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινάει ο Αλμπάν Λαφόν, με την τριάδα στην άμυνα να διατηρείται και να αποτελείται από τους, Ίνγκι Ίνγκασον, Γιώργο Κάτρη και Αχμέντ Τουμπά. Την δεξιά πλευρά καλύπτει ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ την αριστερή ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Ρενάτο Σάντσες και Τάσος Μπακασέτας. Πίσω από τον φορμαρισμένο Ανδρέα Τετέι στην εποίθεση, βρίσκονται οι Ανάς Ζαρουρί και Βισέντε Ταμπόρδα.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Ρενάτο, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τετέι.