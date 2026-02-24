Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Ο Πάλμερ-Μπράουν μένει εκτός για έξι εβδομάδες, με Πελίστρι η αποστολή για την Τσεχία

Ένα ευχάριστο γεγονός σημάδεψε την πρώτη προπόνηση της νέας εβδομάδας για τον Παναθηναϊκό, ενόψει του αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν (26.02.2026, 19:45), για το Europa League.

Ο Φακούντο Πελίστρι συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα των “πρασίνων” για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού, για το ματς με την Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ για playoffs του Europa League.

Ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Σισοκό, Κώτσιρας ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκε ο Τσιριβέγια. Εκτός προπόνησης έμεινε ο Πάλμερ – Μπράουν, ο οποίος υποβλήθηκε σε διαγνωστικό έλεγχο όπου διαπιστώθηκε ότι έχει οστικό οίδημα στο τρίτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού και υπολογίζεται να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες.

Στην αποστολή του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Τεττέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.