Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Ψάχνει το διπλό που θα τον στείλει στους «16» του Europa League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία (19:45, COSMOTE SPORT 3 HD), στη ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ, ψάχνοντας το “διπλό’ που θα τον στείλει στους «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει μια ακόμα καλή εμφάνιση στο Europa League, έχοντας όμως μπροστά του μια δύσκολη “αποστολή”. Η Βικτόρια Πλζεν δεν έχουν ηττηθεί από κανέναν φέτος, στην πορεία της στο Europa League.

Το “τριφύλλι” προέρχεται από νίκη επί του ΟΦΗ στο Ηράκλειο (0-2) για τη Super League, ενώ η Πλζεν κατάφερε στο πρωτάθλημα να κρατήσει την Σπάρτα Πράγας στο 0-0 και να της προκαλέσει πλήγμα, στο κυνήγι της κορυφής.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, δεν υπολογίζει στον τραυματία Πάλμερ-Μπράουν (θα στερηθεί των υπηρεσιών του δια διάστημα έξι εβδομάδων), ωστόσο επέστρεψε στη διάθεσή του ο Πελίστρι. Ο Ανδρέας Τετέι θα είναι ξανά ένας από τους ποδοσφαιριστές στους οποίους ποντάρει πολλά ο Ισπανός, αφού πέτυχε δυο γκολ απέναντι στους Τσέχους.

Επίσης, εκτός αποστολής για τους “πράσινους” είναι οι Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Ντέσερς, Σισοκό, Γεντβάι, Κοντούρης, Τσάβες και Παντελίδης.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Ντόσκι, Μέμιτς, Σπάσιλ, Ντουέ, Τσερβ, Χροσόφσκι, Πάνος, Βισίνσκι, Λαουάλ, Σουαρέ.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Μπακασέτας, Σάντσες, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι.

Διαιτητής: Ντομάτας Ρούμσας (Λιθουανία)

Βοηθοί: Ράντιους (Λιθουανία), Σιουτσεντέλις (Λιθουανία)

4ος Βοηθός: Λιουνκιάουσκας (Λιθουανία)

VAR/AVAR: Χίλγκερ (Ολλανδία), Μάνσοτ (Ολλανδία)