Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Το γκολ του Τετέι για το 1-0 του «τριφυλλιού» στην Τσεχία

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βικτόρια Πλζεν για το δεύτερο ματς των πλέι οφ του Europa League και ο Ανδρέας Τετέι έδωσε προβάδισμα στο “τριφύλλι” από το ξεκίνημα του αγώνα.

Μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ανδρέας Τετέι συνεργάστηκε άψογα με τον Βισέντε Ταμπόρδα, για να βρεθεί σε θέση τετ-α-τετ και να πλασάρει εξαιρετικά για το 1-0 του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός κατέβασε με κεφαλιά την μπάλα στον Αργεντινό, ο οποίος την “έσπασε” ξανά στον ίδιο με υπέροχο τρόπο, για το γκολ που “πάγωσε” το γήπεδο στηνΤσεχία.

Ο Παναθηναϊκός πήρε έτσι και προβάδισμα πρόκρισης επί της Βικτόρια Πλζεν.