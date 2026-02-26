Αθλητικά

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Το γκολ του Τετέι για το 1-0 του «τριφυλλιού» στην Τσεχία

Φοβερό «1-2» του Τετέι με τον Ταμπόρδα στο γκολ του Παναθηναϊκού
Ο Τετέι
Ο Τετέι πλασάρει κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν / REUTERS/David W Cerny

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βικτόρια Πλζεν για το δεύτερο ματς των πλέι οφ του Europa League και ο Ανδρέας Τετέι έδωσε προβάδισμα στο “τριφύλλι” από το ξεκίνημα του αγώνα.

Μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ανδρέας Τετέι συνεργάστηκε άψογα με τον Βισέντε Ταμπόρδα, για να βρεθεί σε θέση τετ-α-τετ και να πλασάρει εξαιρετικά για το 1-0 του Παναθηναϊκού μέσα στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός κατέβασε με κεφαλιά την μπάλα στον Αργεντινό, ο οποίος την “έσπασε” ξανά στον ίδιο με υπέροχο τρόπο, για το γκολ που “πάγωσε” το γήπεδο στηνΤσεχία.

Ο Παναθηναϊκός πήρε έτσι και προβάδισμα πρόκρισης επί της Βικτόρια Πλζεν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
161
108
105
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo