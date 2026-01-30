Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Νίκη ηρεμίας με αρχηγική εμφάνιση του Σλούκα στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά στην έδρα της αδύναμης Βιλερμπάν, αλλά με τον Κώστα Σλούκα σε εξαιρετική βραδιά, κατάφερε να φθάσει τελικά σε μία πιο άνετη νίκη από ό,τι δείχνει το 79-78, στην 25η αγωνιστική της Euroleague.

Με πολλά λάθη και αστοχία ακόμη και από τις βολές, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε ένα προσωπικό σόου του αρχηγού του, για να φύγει με το διπλό από την έδρα της Βιλερμπάν και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.

Ο Κώστας Σλούκας τελείωσε το ματς με 26 πόντους και 9 ασίστ, έχοντας στο πλευρό του καθοριστικούς και τους Γκραντ και Χολμς, για τη 15η νίκη της ομάδας του Αταμάν σε 25 αγώνες στη φετινή Euroleague. Οι “πράσινοι” πήραν έτσι ένα αποτέλεσμα… ηρεμίας και περιμένουν την επιστροφή του Ναν για την… αντεπίθεση στην κατάταξη.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με Σορτς και Τολιόπουλο στα γκαρντ, αλλά ήταν άστοχος στην επίθεση και… έμπαζε στην άμυνα, με αποτέλεσμα η Βιλερμπάν να προηγηθεί με 8-0 και ο Αταμάν να κάνει άμεσα αλλαγές, με τον Σλούκα και τον Γκραντ να περνούν στο παρκέ και να αλλάζουν την εικόνα της ομάδας τους. Οι δυο τους πέτυχαν και τους 15 πόντους του “τριφυλλιού” στο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Χολμς να ξεχωρίζει στην άμυνα, για το 17-15 στο 10′.

Στη δεύτερη περίοδο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να είναι άστοχες και χρειάστηκαν 2,5 λεπτά για το πρώτο καλάθι του Μήτογλου, που επέστρεψε “ζεστός” από τον τραυματισμό του. Ο Έλληνας φόργουορντ έκανε αρκετή “ζημιά” στη ρακέτα της Βιλερμπάν και με 6 δικούς του πόντους, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με προβάδισμα στο ματς. Πέντε πόντοι από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου μάλιστα, έφεραν τους “πράσινους” στο +6 (35-29) στο 20′.

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να περιμένει τα πάντα από Σλούκα και Γκραντ, αλλά ο αρχηγός του “τριφυλλιού” βγήκε μπροστά και με ένα προσωπικό σόου, εδραίωσε το προβάδισμα της ομάδας του κόντρα στη Βιλερμπάν. Ο ηγέτης των “πρασίνων” έφθασε τους 17 πόντους με 6 ασίστ σε αυτό το διάστημα και βρίσκοντας βοήθειες από τον Χολμς, κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του Αταμάν στο 55-46 του 30′.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Βιλερμπάν μείωσε ακόμη και στους 5 πόντους, αλλά ο Παναθηναϊκός “απάντησε” με φοβερές άμυνες και τους Σλούκα και Γκραντ να συνεχίζουν οδηγούν την ομάδα τους επιθετικά. Μόνο η αστοχία του στις βολές τον εμπόδισε έτσι από το να “καθαρίσει” από νωρίς το παιχνίδι στο Λιόν, αλλά η γαλλική ομάδα δεν κατάφερε να τον “απειλήσει” ουσιαστικά ούτε στο φινάλε, με το τελικό 78-79 να διαμορφώνεται με τρίποντο των Γάλλων στη λήξη του χρόνου και να μην επηρεάζει τη νίκη του “τριφυλλιού”.

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 29-35, 46-55, 78-79

Τα στατιστικά των παικτών

Βιλερμπάν (Πουπέ): Έμπουα 6 (1), Σέλιας 9 (3/7 τρίποντα), Χάρισον, Ανγκόλα 20 (3/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 λάθη), Ερτέλ 8 (1/4 τρίποντα, 12 ασίστ, 5 λάθη), Αζανσά 14 (3/7 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μάσα 2, Λάιτι, Εντιαγιέ 5 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Γουάτσον, Βοτιέ 14 (4 ριμπάουντ), Τραορέ

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 4 (0/3 τρίποντα, 2 ασίστ), Χολμς 11 (9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη, 3 μπλοκ), Σλούκας 26 (4/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 λάθη), Ρογκαβόπουλος 5 (1/4 τρίποντα), Γκραντ 15 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Τολιόπουλος, Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6 (7 ριμπάουντ), Μήτογλου 8 (4 ριμπάουντ)