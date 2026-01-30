Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79 Τελικό: Νίκη για τους «πράσινους» παρά τη μείωση του σκορ στο φινάλε

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 79-78 εκτός έδρας τη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague, φθάνοντας πιο εύκολα στο διπλό από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, αφού η γαλλική ομάδα δεν βρήκε ποτέ ένα σουτ έστω για την ισοφάριση.
Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά και ιδιαίτερα άστοχος, με αποτέλεσμα να διατηρήσει μέχρι τέλους της Βιλερμπάν στο ματς, φθάνοντας πάντως στη νίκη χωρίς να «απειληθεί» ουσιαστικά από τη γαλλική ομάδα.
78-79 με τρίποντο του Ανγκόλα στη λήξη του χρόνου
75-79 με 2/2 από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού που τελείωσε ουσιαστικά και το ματς!
Βολές για τον Σλούκα με 2,2 δευτερόλεπτα για τη λήξη
75-77 με τον Ερτέλ μειώνει στο καλάθι η Βιλερμπάν, αλλά απομένουν μόλις 2,5 δευτερόλεπτα
Ο Σορτς έχει περάσει δύο φορές στο τέλος στο ματς για να βοηθήσει στην πίεση και έχει κάνει 2 λάθη!
73-77 με τρίποντο του Σέλιας, μετά από λάθος του Χουάντσο στο ριμπάουντ
70-77 με 2/2 βολές του Σλούκα
Βολές για τον Σλούκα
70-75 με τον Βοτιέ μειώνει η Βιλερμπάν, αλλά απομένουν 24 δευτερόλεπτα
68-75 με τον Μήτογλου να "σφραγίζει" τη νίκη του Παναθηναϊκού
68-73 με 2/2 βολές του Ερτέλ
66-73 με τον Βοτιέ να έχει 11 πόντους
64-73 με τον Αζινσά και πάλι η Βιλερμπάν
62-73 με 2/2 βολές του Σλούκα
62-71 με τρίποντο του Αζινσά
1/6 βολές έχει ο Χολμς και ο Παναθηναϊκός 9/18
0/2 βολές από τον Χολμς, που... ξέχασε να εκτελεί απόψε!
59-71 με νέο κάρφωμα του Χολμς και "απάντηση" από τη Βιλερμπάν
56-69 μειώνει η Βιλερμπάν
54-69 με τρίποντο του Σλούκα που φθάνει τους 20 πόντους!
54-66 με κλέψιμο του Γκραντ και καλάθι του Οσμάν
54-64 με κάρφωμα του Χολμς
Σλούκας και Γκραντ κάνουν τα πάντα και στην άμυνα για τον Παναθηναϊκό!
54-62 "απάντησε" ο Γκραντ
54-59 με τρίποντο του Ανγκόλα για τη Βιλερμπάν
51-59 με τον Οσμάν
Λάθος του Γκραντ μετά την επαναφορά, αλλά ο Αμερικανός εξιλεώθηκε με φοβερό κλέψιμο
51-57 με βολές του Βοτιέ για τη Βιλερμπάν
49-57 με κάρφωμα του Χολμς
49-55 με τρίποντο του Ερτέλ
0/2 βολές του Φαρίντ στην πρώτη επίθεση της 4ης περιόδου
Με τον Κώστα Σλούκα να φθάνει τους 17 πόντους με 6 ασίστ, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει προβάδισμα νίκης στη Λιόν, όντας στο +9 από τη Βιλερμπάν πριν την τελευταία περίοδο του αγώνα
46-55 με βολές για τη Βιλερμπάν
44-55 με τρίποντο του Σλούκα που έχει πάρει από το... χέρι τον Παναθηναϊκό
44-52 με τον Βοτιέ να φθάνει τους 6 πόντους
Και κλέψιμο από τον Σλούκα!
42-52 με 2/2 βολές του Σλούκα
42-50 με τρομερό κάρφωμα του Χολμς που το πανηγύρισε έξαλλα
42-48 και πάλι με τον Βοτιέ η Βιλερμπάν
40-48 με τον Σλούκα να είναι πρωταγωνιστής στις τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού
40-46 με τον Βοτιέ
38-46 με τον Χολμς για τον Παναθηναϊκό
38-44 με τρίποντο του Σέλιας για τη Βιλερμπάν
35-44 με βολές μειώνει η Βιλερμπάν
33-44 με τον Χουάντσο να δίνει διψήφια διαφορά στον Παναθηναϊκό
33-42 με 2/2 βολές του Σορτς για τον Παναθηναϊκό
33-40 με τον Γκραντ να είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού στο ματς με 10 πόντους
33-38 με νέες βολές για τη Βιλερμπάν
31-38 με 2/3 βολές του Ανγκόλα μειώνει η Βλιερμπάν
29-38 με κάρφωμα του Χουάντσο
29-36 με 1/2 βολές του Χολμς για τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός πάτησε το... γκάζι στο τελευταίο 5λεπτο του πρώτου ημιχρόνου και πήγε στα αποδυτήρια με το μέγιστο προβάδισμά του στο ματς, αφού ο Ρογκαβόπουλος στη λήξη του χρόνου έκανε το 35-29 κόντρα στη Βιλερμπάν
29-35 με καλάθι του Ρογκαβόπουλου στη λήξη του χρόνου
29-33 με 1/2 βολές του Αζινσά
28-33 με τρίποντο του Σλούκα
28-30 με τρίποντο του Ερτέλ
25-30 με φόλοου του Χουάντσο
0/2 βολές από τον Χολμς τώρα!
25-28 με 2/2 βολές του Γκραντ
Άστοχος στη βολή ο Μήτογλου, αφού ήταν καλάθι και φάουλ, αλλά ο Εντιαγέ την... αλλοίωσε πάνω από τη στεφάνη
25-26 με τον Ντίνο Μήτογλου να έχει 6 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο
25-24 με τρίποντο του Εντιαγέ
22-24 με τον Μήτογλου το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού
22-22 με 1/2 βολές του Εμπουά για τη Βιλερμπάν
21-22 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου προσπερνάει στο σκορ ο Παναθηναϊκός
0/2 βολές τώρα από τον Εντιαγέ
Πολύ άσχημη η εικόνα και των δύο ομάδων μέχρι στιγμής στην επίθεση
21-19 με τον Αζινσά στον αιφνιδιασμό, μετά από χαμένο -ανάποδο- λέι απ του Καλαϊτζάκη
19-19 με τον Ανγκόλα για τη Βιλερμπάν
17-19 με τον Φαρίντ μετά από επιθετικό ριμπάουντ
Άστοχος στη βολή ο Μήτογλου
Πρώτο καλάθι μετά από 2,5 λεπτά στο δεκάλεπτο!
17-17 με καλάθι και φάουλ του Μήτογλου, που πέρασε μόλις στο παρκέ
Άστοχες και στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου οι δύο ομάδες
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τραγικά το πρώτο 10λεπτο και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 8-0, αλλά η είσοδος του Σλούκα "ξύπνησε" την ομάδα του Αταμάν, η οποία παρά τα πολλά λάθη της, μείωσε τη διαφορά στο 17-15 στο τέλος της περιόδου.
Χαμένες ευκαιρίες από τον Παναθηναϊκό και η τελευταία επίθεση στη Βιλερμπάν
17-15 με 1/2 βολές του Ερτέλ
16-15 με τρίποντο του Σλούκα που έχει με τη σειρά του 7 πόντους
16-12 με τον Μάσα αντιδρά η Βιλερμπάν
14-12 με τον Γκραντ να έχει 8 πόντους για τον Παναθηναϊκό
14-10 με 2/2 βολές του Σλούκα
14-8 με σουτ μέσης απόστασης του Σλούκα για τον Παναθηναϊκό
14-6 με τον Γκραντ να "παλεύει" μόνος του μέχρι στιγμής στην επίθεση
14-3 με τρίποντο του Αζινσά
Εκτός και ο Ρογκαβόπουλος, μετά από λάθος στην επίθεση!
11-3 με 3/3 βολές του Ανγκόλα
Μέσα σε ένα τρίλεπτο, ο Αταμάν αντικατέστησε τόσο τον Τολιόπουλο, όσο και τον Σορτς!
Τρεις βολές στον Ανγκόλα δίνει ο Σορτς, με φάουλ στο τρίποντο
8-3 με τρίποντο του Γκραντ το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού στο ματς
8-0 με τρίποντο του Ανγκόλα
5-0 με τρίποντο του Αζινσά
Τρία άστοχα σουτ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού σε μία επίθεση
2-0 με κάρφωμα του Εμπουά
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Γουότσον, Ανγκόλα, Αζινσά, Εμπουά και Εντιαγιέ
Σορτς, Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Χολμς
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει για 4ο σερί ματς στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν, "μετρώντας" 2 ήττες και μία νίκη χωρίς τον πρώτο σκόρερ του στη Euroleague
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αίτημα να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή, για τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ
Δεν θέλει έτσι ούτε να σκέφτεται νέα ήττα κόντρα στη Βιλερμπάν, η οποία παραμένει χαμηλά στην κατάταξη, με ρεκόρ 6-18
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κακή περίοδο, έχοντας εκτός με τραυματισμό τον Κέντρικ Ναν, με αποτέλεσμα να έχει πέσει στο 14-10 στην κατάταξη της Euroleague
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague