Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79 Τελικό: Νίκη για τους «πράσινους» παρά τη μείωση του σκορ στο φινάλε

Νίκη «ανάσα» πήρε ο Παναθηναϊκός στη Γαλλία
Ο Σλούκας
Euroleague
25η αγωνιστική
78 - 79
Τελικό σκορ
Ο Σλούκας κόντρα στη Βιλερμπάν (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 79-78 εκτός έδρας τη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague, φθάνοντας πιο εύκολα στο διπλό από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, αφού η γαλλική ομάδα δεν βρήκε ποτέ ένα σουτ έστω για την ισοφάριση.

00:04 | 31.01.2026
00:01 | 31.01.2026

Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά και ιδιαίτερα άστοχος, με αποτέλεσμα να διατηρήσει μέχρι τέλους της Βιλερμπάν στο ματς, φθάνοντας πάντως στη νίκη χωρίς να «απειληθεί» ουσιαστικά από τη γαλλική ομάδα.

00:01 | 31.01.2026
Τελικό σκορ: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 78-79
23:59 | 30.01.2026

78-79 με τρίποντο του Ανγκόλα στη λήξη του χρόνου

23:59 | 30.01.2026
Νέο τάιμ άουτ
23:58 | 30.01.2026

75-79 με 2/2 από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού που τελείωσε ουσιαστικά και το ματς!

23:56 | 30.01.2026

Βολές για τον Σλούκα με 2,2 δευτερόλεπτα για τη λήξη

23:56 | 30.01.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
23:52 | 30.01.2026

75-77 με τον Ερτέλ μειώνει στο καλάθι η Βιλερμπάν, αλλά απομένουν μόλις 2,5 δευτερόλεπτα

23:52 | 30.01.2026

Ο Σορτς έχει περάσει δύο φορές στο τέλος στο ματς για να βοηθήσει στην πίεση και έχει κάνει 2 λάθη!

23:49 | 30.01.2026

73-77 με τρίποντο του Σέλιας, μετά από λάθος του Χουάντσο στο ριμπάουντ

23:48 | 30.01.2026

70-77 με 2/2 βολές του Σλούκα

23:47 | 30.01.2026

Βολές για τον Σλούκα

23:45 | 30.01.2026

70-75 με τον Βοτιέ μειώνει η Βιλερμπάν, αλλά απομένουν 24 δευτερόλεπτα

23:45 | 30.01.2026

68-75 με τον Μήτογλου να "σφραγίζει" τη νίκη του Παναθηναϊκού

23:42 | 30.01.2026

68-73 με 2/2 βολές του Ερτέλ

23:42 | 30.01.2026
1 λεπτό
για τη λήξη του αγώνα
23:41 | 30.01.2026

66-73 με τον Βοτιέ να έχει 11 πόντους

23:40 | 30.01.2026

64-73 με τον Αζινσά και πάλι η Βιλερμπάν

23:40 | 30.01.2026

62-73 με 2/2 βολές του Σλούκα

23:40 | 30.01.2026

62-71 με τρίποντο του Αζινσά

23:39 | 30.01.2026

1/6 βολές έχει ο Χολμς και ο Παναθηναϊκός 9/18

23:37 | 30.01.2026

0/2 βολές από τον Χολμς, που... ξέχασε να εκτελεί απόψε!

23:35 | 30.01.2026

59-71 με νέο κάρφωμα του Χολμς και "απάντηση" από τη Βιλερμπάν

23:33 | 30.01.2026
Τάιμ άουτ
23:30 | 30.01.2026

56-69 μειώνει η Βιλερμπάν

23:26 | 30.01.2026

54-69 με τρίποντο του Σλούκα που φθάνει τους 20 πόντους!

23:25 | 30.01.2026
Τάιμ άουτ η Βιλερμπάν
23:25 | 30.01.2026

54-66 με κλέψιμο του Γκραντ και καλάθι του Οσμάν

23:24 | 30.01.2026

54-64 με κάρφωμα του Χολμς

23:23 | 30.01.2026

Σλούκας και Γκραντ κάνουν τα πάντα και στην άμυνα για τον Παναθηναϊκό!

23:23 | 30.01.2026

54-62 "απάντησε" ο Γκραντ

23:22 | 30.01.2026

54-59 με τρίποντο του Ανγκόλα για τη Βιλερμπάν

23:22 | 30.01.2026

51-59 με τον Οσμάν

23:21 | 30.01.2026

Λάθος του Γκραντ μετά την επαναφορά, αλλά ο Αμερικανός εξιλεώθηκε με φοβερό κλέψιμο

23:20 | 30.01.2026

51-57 με βολές του Βοτιέ για τη Βιλερμπάν

23:20 | 30.01.2026

49-57 με κάρφωμα του Χολμς

23:16 | 30.01.2026

49-55 με τρίποντο του Ερτέλ

23:14 | 30.01.2026

0/2 βολές του Φαρίντ στην πρώτη επίθεση της 4ης περιόδου

23:13 | 30.01.2026

Με τον Κώστα Σλούκα να φθάνει τους 17 πόντους με 6 ασίστ, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει προβάδισμα νίκης στη Λιόν, όντας στο +9 από τη Βιλερμπάν πριν την τελευταία περίοδο του αγώνα

23:11 | 30.01.2026
Τέλος τρίτης περιόδου! Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 46-55
23:11 | 30.01.2026

46-55 με βολές για τη Βιλερμπάν

23:10 | 30.01.2026

44-55 με τρίποντο του Σλούκα που έχει πάρει από το... χέρι τον Παναθηναϊκό

23:10 | 30.01.2026

44-52 με τον Βοτιέ να φθάνει τους 6 πόντους

23:09 | 30.01.2026

Και κλέψιμο από τον Σλούκα!

23:09 | 30.01.2026

42-52 με 2/2 βολές του Σλούκα

23:08 | 30.01.2026
Τελευταίο λεπτό
στο τρίτο 10λεπτο
23:08 | 30.01.2026

42-50 με τρομερό κάρφωμα του Χολμς που το πανηγύρισε έξαλλα

23:08 | 30.01.2026

42-48 και πάλι με τον Βοτιέ η Βιλερμπάν

23:06 | 30.01.2026

40-48 με τον Σλούκα να είναι πρωταγωνιστής στις τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού

23:05 | 30.01.2026

40-46 με τον Βοτιέ

23:04 | 30.01.2026

38-46 με τον Χολμς για τον Παναθηναϊκό

23:04 | 30.01.2026

38-44 με τρίποντο του Σέλιας για τη Βιλερμπάν

23:03 | 30.01.2026

35-44 με βολές μειώνει η Βιλερμπάν

23:01 | 30.01.2026
4,5 λεπτά
για τη λήξη του τρίτου 10λέπτου
23:00 | 30.01.2026
Τάιμ άουτ
22:58 | 30.01.2026

33-44 με τον Χουάντσο να δίνει διψήφια διαφορά στον Παναθηναϊκό

22:57 | 30.01.2026

33-42 με 2/2 βολές του Σορτς για τον Παναθηναϊκό

22:56 | 30.01.2026

33-40 με τον Γκραντ να είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού στο ματς με 10 πόντους

22:55 | 30.01.2026

33-38 με νέες βολές για τη Βιλερμπάν

22:50 | 30.01.2026

31-38 με 2/3 βολές του Ανγκόλα μειώνει η Βλιερμπάν

22:50 | 30.01.2026

29-38 με κάρφωμα του Χουάντσο

22:49 | 30.01.2026

29-36 με 1/2 βολές του Χολμς για τον Παναθηναϊκό

22:35 | 30.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:34 | 30.01.2026

Ο Παναθηναϊκός πάτησε το... γκάζι στο τελευταίο 5λεπτο του πρώτου ημιχρόνου και πήγε στα αποδυτήρια με το μέγιστο προβάδισμά του στο ματς, αφού ο Ρογκαβόπουλος στη λήξη του χρόνου έκανε το 35-29 κόντρα στη Βιλερμπάν

22:33 | 30.01.2026
Ημίχρονο στη Γαλλία: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 29-35
22:33 | 30.01.2026

29-35 με καλάθι του Ρογκαβόπουλου στη λήξη του χρόνου

22:31 | 30.01.2026

29-33 με 1/2 βολές του Αζινσά

22:30 | 30.01.2026

28-33 με τρίποντο του Σλούκα

22:30 | 30.01.2026

28-30 με τρίποντο του Ερτέλ

22:30 | 30.01.2026

25-30 με φόλοου του Χουάντσο

22:28 | 30.01.2026

0/2 βολές από τον Χολμς τώρα!

22:28 | 30.01.2026

25-28 με 2/2 βολές του Γκραντ

22:26 | 30.01.2026

Άστοχος στη βολή ο Μήτογλου, αφού ήταν καλάθι και φάουλ, αλλά ο Εντιαγέ την... αλλοίωσε πάνω από τη στεφάνη

22:25 | 30.01.2026

25-26 με τον Ντίνο Μήτογλου να έχει 6 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο

22:25 | 30.01.2026

25-24 με τρίποντο του Εντιαγέ

22:24 | 30.01.2026

22-24 με τον Μήτογλου το νέο προβάδισμα του Παναθηναϊκού

22:23 | 30.01.2026

22-22 με 1/2 βολές του Εμπουά για τη Βιλερμπάν

22:23 | 30.01.2026
4,5 λεπτά
για το ημίχρονο
22:21 | 30.01.2026
Τάιμ άουτ
22:20 | 30.01.2026

21-22 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου προσπερνάει στο σκορ ο Παναθηναϊκός

22:20 | 30.01.2026

0/2 βολές τώρα από τον Εντιαγέ

22:20 | 30.01.2026

Πολύ άσχημη η εικόνα και των δύο ομάδων μέχρι στιγμής στην επίθεση

22:18 | 30.01.2026

21-19 με τον Αζινσά στον αιφνιδιασμό, μετά από χαμένο -ανάποδο- λέι απ του Καλαϊτζάκη

22:18 | 30.01.2026

19-19 με τον Ανγκόλα για τη Βιλερμπάν

22:17 | 30.01.2026

17-19 με τον Φαρίντ μετά από επιθετικό ριμπάουντ

22:16 | 30.01.2026

Άστοχος στη βολή ο Μήτογλου

22:16 | 30.01.2026

Πρώτο καλάθι μετά από 2,5 λεπτά στο δεκάλεπτο!

22:14 | 30.01.2026

17-17 με καλάθι και φάουλ του Μήτογλου, που πέρασε μόλις στο παρκέ

22:14 | 30.01.2026

Άστοχες και στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου οι δύο ομάδες

22:10 | 30.01.2026

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τραγικά το πρώτο 10λεπτο και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 8-0, αλλά η είσοδος του Σλούκα "ξύπνησε" την ομάδα του Αταμάν, η οποία παρά τα πολλά λάθη της, μείωσε τη διαφορά στο 17-15 στο τέλος της περιόδου.

22:08 | 30.01.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 17-15
22:06 | 30.01.2026

Χαμένες ευκαιρίες από τον Παναθηναϊκό και η τελευταία επίθεση στη Βιλερμπάν

22:05 | 30.01.2026
1 λεπτό
για το 10λεπτο
22:04 | 30.01.2026

17-15 με 1/2 βολές του Ερτέλ

22:03 | 30.01.2026

16-15 με τρίποντο του Σλούκα που έχει με τη σειρά του 7 πόντους

22:03 | 30.01.2026

16-12 με τον Μάσα αντιδρά η Βιλερμπάν

22:02 | 30.01.2026

14-12 με τον Γκραντ να έχει 8 πόντους για τον Παναθηναϊκό

22:00 | 30.01.2026

14-10 με 2/2 βολές του Σλούκα

22:00 | 30.01.2026

14-8 με σουτ μέσης απόστασης του Σλούκα για τον Παναθηναϊκό

21:58 | 30.01.2026
Δεύτερη τάπα του Χολμς!
21:58 | 30.01.2026
Τάιμ άουτ
21:56 | 30.01.2026
5 λεπτά
για το πρώτο 10λεπτο
21:56 | 30.01.2026

14-6 με τον Γκραντ να "παλεύει" μόνος του μέχρι στιγμής στην επίθεση

21:56 | 30.01.2026

14-3 με τρίποντο του Αζινσά

21:55 | 30.01.2026

Εκτός και ο Ρογκαβόπουλος, μετά από λάθος στην επίθεση!

21:54 | 30.01.2026

11-3 με 3/3 βολές του Ανγκόλα

21:53 | 30.01.2026

Μέσα σε ένα τρίλεπτο, ο Αταμάν αντικατέστησε τόσο τον Τολιόπουλο, όσο και τον Σορτς!

21:52 | 30.01.2026

Τρεις βολές στον Ανγκόλα δίνει ο Σορτς, με φάουλ στο τρίποντο

21:52 | 30.01.2026
Φοβερή τάπα του Χολμς στην άμυνα!
21:52 | 30.01.2026

8-3 με τρίποντο του Γκραντ το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού στο ματς

21:50 | 30.01.2026

8-0 με τρίποντο του Ανγκόλα

21:49 | 30.01.2026

5-0 με τρίποντο του Αζινσά

21:48 | 30.01.2026

Τρία άστοχα σουτ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού σε μία επίθεση

21:48 | 30.01.2026

2-0 με κάρφωμα του Εμπουά

21:47 | 30.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:47 | 30.01.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

21:46 | 30.01.2026
Η 5άδα της Βιλερμπάν

Γουότσον, Ανγκόλα, Αζινσά, Εμπουά και Εντιαγιέ

21:45 | 30.01.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Χολμς

21:42 | 30.01.2026
Ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ!
21:39 | 30.01.2026

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει για 4ο σερί ματς στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν, "μετρώντας" 2 ήττες και μία νίκη χωρίς τον πρώτο σκόρερ του στη Euroleague

21:33 | 30.01.2026

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αίτημα να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή, για τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

21:33 | 30.01.2026

Δεν θέλει έτσι ούτε να σκέφτεται νέα ήττα κόντρα στη Βιλερμπάν, η οποία παραμένει χαμηλά στην κατάταξη, με ρεκόρ 6-18

21:32 | 30.01.2026

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε κακή περίοδο, έχοντας εκτός με τραυματισμό τον Κέντρικ Ναν, με αποτέλεσμα να έχει πέσει στο 14-10 στην κατάταξη της Euroleague

21:32 | 30.01.2026
Ο Χολμς
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός: Με Χολμς η 12άδα των «πρασίνων» – Εκτός έμεινε ο Σαμοντούροφ
Επιστρέφουν και οι Οσμάν και Μήτογλου για τον Παναθηναϊκό
21:30 | 30.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός για την 25η αγωνιστική της Euroleague

21:29 | 30.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Αθλητικά
