Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79 Τελικό: Νίκη για τους «πράσινους» παρά τη μείωση του σκορ στο φινάλε

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 79-78 εκτός έδρας τη Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague, φθάνοντας πιο εύκολα στο διπλό από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, αφού η γαλλική ομάδα δεν βρήκε ποτέ ένα σουτ έστω για την ισοφάριση.