Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός ανάλυση: Ο αναντικατάστατος Γκραντ, η «άρνηση» του Σλούκα και ο εκνευρισμός του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός “καιγόταν” για τη νίκη στην έδρα της Βιλερμπάν και την πήρε με το 79-78 στην στην 25η αγωνιστική της Euroleague, χωρίς να ενθουσιάσει όμως για μία ακόμη φορά με την εικόνα του.

Για ένα ακόμη παιχνίδι μέσα στο 2026 και με τον Κέντρικ Ναν εκτός, ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει χάσει τη… δυναμική του και χρειάζεται την εμπειρία των Κώστα Σλούκα και Τζέριαν Γκραντ για να “λυγίσει” ακόμη και την αδύναμη Βιλερμπάν.

Οι δύο γκαρντ χρειάστηκε να πετύχουν περισσότερους πόντους από όσους όλοι οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους μαζί, για να οδηγήσουν στη νίκη την ομάδα τους, η οποία αναζητά επειγόντως έξτρα πρωταγωνιστές.

Σλούκας και Γκραντ έκαναν τα πάντα

Ο Τζέριαν Γκραντ παραμένει αναντικατάστατος στον Παναθηναϊκό, αφού φαίνεται ότι κανείς από τους υπόλοιπους γκαρντ του “τριφυλλιού”, δεν μπορεί να δώσει ταυτόχρονα ηρεμία, άμυνα και επίθεση στην ομάδα του Αταμάν.

Κόντρα στη Βιλερμπάν, ο 34χρονος Αμερικανός αναγκάστηκε να μείνει για πάνω από 35 λεπτά στο παρκέ, αφού όσο εκείνος έκανε και τα… τρία, ο Σορτς, ο Τολιόπουλος, ο Καλαϊτζάκης και ο Οσμάν δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε ένα από αυτά.

Την ίδια ώρα, ο 36χρονος Κώστας Σλούκας έβγαλε περισσότερο ενέργεια από κάθε άλλο παίκτη στο παρκέ και αρνήθηκε να χάσει από τη Βιλερμπάν, παίρνοντας στην πλάτη την ομάδα του με τους 26 πόντους του και τις 9 ασίστ του.

Τα λάθη που έκαναν δικαίως έξαλλο τον Αταμάν

Ο Εργκίν Αταμάν είναι δεδομένο ότι δεν διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο το ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά μετά το τέλος του αγώνα με τη Βιλερμπάν, είχε δίκαιο να είναι έξαλλος με πολλούς από τους παίκτες του.

Ο Τούρκος τεχνικός του “τριφυλλιού” ξεκίνησε με τους Σορτς και Τολιόπουλος στην 5άδα και είδε την ομάδα του να δέχεται 8-0 σερί μετά το τζάμπολ, με τους δυο τους να κάνουν τη μία λάθος επιλογή μετά την άλλη, τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά.

Ο πρώτος πήρε αρκετές ακόμη ευκαιρίες από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τον δικαίωσε και μάλιστα στα τελευταία δευτερόλεπτα λίγο έλειψε να ξαναβάλει… μόνος του τη Βιλερμπάν στο ματς. Σε δύο φάσεις χρειαζόταν να κρατήσει απλώς την μπάλα και έκανε ισάριθμα λάθη, που οδήγησαν στο τελικό 79-78.