Βίνι Τζόουνς: Το τραγικό παρελθόν του «σκληρού» του αγγλικού ποδοσφαίρου που δεν σταμάτησε να κάνει τάκλιν

Σήμερα, ο Βίνι Τζόουνς απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή σε μια φάρμα στο Δυτικό Σάσεξ, μαζί με τη σύντροφό του, Έμα Φορντ. Ωστόσο, οι περισσότεροι τον θυμούνται ως το βασικό ποδοσφαιριστή της θρυλικής «Crazy Gang» της Γουίμπλεντον που κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας (FA Cup) το 1988 κόντρα στην πανίσχυρη Λίβερπουλ, πριν μεταπηδήσει στο Χόλιγουντ για να ενσαρκώσει τον απόλυτο «κακό» σε ταινίες δράσης.

Πίσω όμως από το σκληρό προσωπείο, ο 61χρονος σήμερα πρώην ποδοσφαιριστής και ηθοποιός έδωσε σκληρές μάχες με τον αλκοολισμό, την κατάθλιψη και το πένθος, μετά τον θάνατο της αγαπημένης του συζύγου, Τάνια.

Στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix «Untold UK: Vinnie Jones», ο ίδιος μιλά ανοιχτά για μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του, αποκαλύπτοντας ότι έφτασε ακόμη και στο σημείο να σκεφτεί να βάλει τέλος στη ζωή του.



Το σκάνδαλο που τον καταρράκωσε

Το 1995, ο Βίνι Τζόουνς βρέθηκε στο επίκεντρο τεράστιου σκανδάλου μετά από επεισόδιο σε ξενοδοχείο του Δουβλίνου, έπειτα από διακοπή φιλικού αγώνα Αγγλίας – Ιρλανδίας.

Έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, επιτέθηκε και έπιασε από τον λαιμό τον Ιρλανδό δημοσιογράφο της Daily Mirror, Τεντ Όλιβερ, κάνοντάς του κεφαλοκλείδωμα και δαγκώνοντάς τον στη μύτη λέγοντάς του: «Αυτό το κάνω μόνο σε όσους συμπαθώ». Η ιστορία έγινε πρωτοσέλιδο και προκάλεσε σάλο στη Βρετανία.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχε πιει υπερβολικά και ότι δεν θυμόταν ακριβώς τι είχε συμβεί εκείνο το βράδυ. Το περιστατικό όμως τον στιγμάτισε βαθιά.

«Δεν ήταν εποχή που ζητούσες βοήθεια για την ψυχική σου υγεία. Έτσι επέστρεψα ξανά στο ποτό», εξομολογήθηκε.

Η δημόσια διαπόμπευση και η ψυχολογική πίεση οδήγησαν τον Τζόουνς σε κατάρρευση.

Στο ντοκιμαντέρ περιγράφει πως ξάπλωσε στο κρεβάτι σε εμβρυακή στάση, νιώθοντας ότι δεν άντεχε άλλο να πληγώνει την οικογένειά του και τους γύρω του. Στη συνέχεια πήρε όπλο και περπάτησε προς το δάσος. Σκέφτηκε να αυτοκτονήσει.

«Το πιο εύκολο πράγμα ήταν να τελειώσουν όλα εκείνη τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά. «Μετά, ήταν σαν να ξύπνησα από νοκ-άουτ σε ρινγκ… και είπα “όχι, γαμώτο”».

Από τα γήπεδα στο Χόλιγουντ

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας το 1999, ο Βίνι Τζόουνς μεταμορφώθηκε σε ηθοποιό δράσης, χτίζοντας καριέρα στο Χόλιγουντ μέσα από ρόλους «σκληρών» χαρακτήρων σε ταινίες όπως το Lock, Stock and Two Smoking Barrels.

Ωστόσο, τα προσωπικά του προβλήματα συνέχισαν να τον ακολουθούν.

Το 2013 αποφάσισε να κόψει οριστικά το αλκοόλ, ύστερα από φωτογραφίες που τον έδειχναν να φιλά Ρωσίδα τραγουδίστρια έξω από μπαρ στη Μόσχα. Το περιστατικό τον οδήγησε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη προς τη σύζυγό του Τάνια και στην απόφαση να ξεκινήσει θεραπεία.

Ο μεγάλος έρωτας με την Τάνια

Η Τάνια ήταν ο άνθρωπος της ζωής του. Γνωρίστηκαν όταν ήταν μόλις 12 ετών σε έναν αγώνα κρίκετ στο Γουότφορντ και η σχέση τους εξελίχθηκε χρόνια αργότερα.



Όταν ξανασυναντήθηκαν τη δεκαετία του ’80, εκείνη ήταν ήδη μητέρα της μικρής Κέιλι, ενώ ο Βίνι είχε γιο από προηγούμενη σχέση. Παρά τη φήμη του «άτακτου παιδιού», ήταν αφοσιωμένος στην οικογένεια.

Η σχέση τους δοκιμάστηκε από σοβαρά προβλήματα υγείας της Τάνια. Σε νεαρή ηλικία είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, ενώ αργότερα το ζευγάρι διαγνώστηκε ταυτόχρονα με μελάνωμα (καρκίνο του δέρματος).

Αρχικά κατάφεραν να νικήσουν τον καρκίνο, όμως η ασθένεια επέστρεψε για την Τάνια και έκανε μετάσταση στον εγκέφαλό της.

Ο Βίνι θυμάται ακόμη τη στιγμή που έμαθαν τα νέα, παραμονή Χριστουγέννων, στο σπίτι τους στο Παλμ Σπρινγκς.

«Καταλάβαμε ότι αυτή τη φορά μάς νίκησε», είχε γράψει στα απομνημονεύματά του.

Η Τάνια πέθανε το 2019 στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες.

Χρόνια μετά τον θάνατό της, ο Βίνι Τζόουνς παραδέχεται ότι συνεχίζει να παλεύει με το πένθος.

«Η θλίψη είναι σαν φάντασμα. Σε τυλίγει και σε τραβάει κάτω», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του, αποκαλύπτοντας ότι ζήτησε βοήθεια από ψυχολόγο για να μπορέσει να διαχειριστεί την απώλεια.

Παρότι για χρόνια πίστευε πως δεν θα αγαπούσε ποτέ ξανά, τελικά βρήκε ξανά την αγάπη και τη συντροφικότητα στο πρόσωπο της Έμα Φορντ, πρώην βοηθού του.

Ο ίδιος λέει πως η νέα του σύντροφος τον βοήθησε να βρει ξανά ισορροπία και ηρεμία.

«Το πένθος δεν φεύγει ποτέ. Αλλά μπορεί ξανά να ανθίσει κάτι όμορφο μέσα από το σκοτάδι», είπε χαρακτηριστικά.

Έχοντας πλέον αφήσει πίσω του το Χόλιγουντ, ο Βίνι Τζόουνς ζει σήμερα σε μια τεράστια φάρμα 2.000 στρεμμάτων στο Δυτικό Σάσεξ.

Εκεί έχει αφοσιωθεί στη ζωή στην ύπαιθρο και στη δημιουργία μιας βιώσιμης αγροτικής επιχείρησης, μακριά από τη λάμψη και τις καταχρήσεις του παρελθόντος.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι οι δυσκολίες που πέρασε τον έκαναν να δει διαφορετικά τη ζωή και την ψυχική υγεία.

«Έχω περάσει πολλά τα τελευταία χρόνια. Και θέλω να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους που παλεύουν με τους δικούς τους δαίμονες», λέει πλέον.