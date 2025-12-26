Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Νίκησαν οι Πειραιώτες παρά τις αυτοκτονικές τάσεις τους στην Ιταλία

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ένα βήμα από την αυτοκτονία κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, όμως τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 0-0 και να φτάσει τις 10 στη Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 18ης αγωνιστικής.

Οι Ντόρσεϊ και Φουρνιέ ήταν καταπληκτικοί για τον Ολυμπιακό και βοήθησαν ακόμα και όταν όλα έμοιαζαν να χαλάνε στην Ιταλία. Ο Μιλουτίνοφ πέτυχε πολλά σημαντικά καλάθια κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Ο Γουόκαπ είχε πρόβλημα με τα φάουλ και δεν μπόρεσε να βοηθήσει καθόλου την ομάδα του και η απουσία του φάνηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, που έλειψε η ηρεμία από τους Πειραιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μόντε Μόρις στο ντεμπούτο του δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, καθώς δεν πέτυχε κάποιο καλάθι και είχε μόλις δύο ασίστ και ένα λάθος, ενώ όταν βρισκόταν στο παρκέ δεν κατάφερε να οργανώσει το παιχνίδι, όπως έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει στην καριέρα του.

Δείτε εδώ το live του αγώνα

Ο αγώνας

Το παιχνίδι στην Μπολόνια ξεκίνησε με γρήγορο ρυθμό και χωρίς κάποια από τις δύο ομάδες να ξεφεύγει στο σκορ. Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός είχε το μεγαλύτερο προβάδισμα με πέντε πόντους (7-12), όμως η Βίρτους κατάφερε στην ολοκλήρωσή του να είναι μπροστά με δύο χάρη σε buzzer beater του Σμάιλαγκιτς (25-23).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ήταν ακόμη καλύτερος επιθετικά και σε συνδυασμό με κάποιες πολύ καλές άμυνες κατάφερε να πάρει διαφορά 10 πόντων (32-42). Ο Φουρνιέ ήταν «καυτός», καθώς σε ένα σημείο του αγώνα είχε 3/3 τρίποντα και βοήθησε την ομάδα του να πάρει τη διαφορά. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Μπαρτζώκα να είναι μπροστά με 9 πόντους (41-50).

Ο Πίτερς ήταν ακόμα ένας παίκτης που βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό στο πρώτο μέρος, καθώς έβαλε σημαντικά καλάθια και ήταν σταθερά εύστοχος στις βολές που εκτέλεσε, για να ολοκληρώσει το πρώτο μέρος με 11 πόντους, όσους είχε και ο Ντόρσεϊ, ενώ ο Βεζένκοφ που ξεκίνησε ζεστος είχε 8 πόντους στην ανάπαυλα.

Ο Ολυμπιακός στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν καθηλωτικός σε άμυνα και επίθεση και με τον Φουρνιέ να συνεχίζει «καυτός» κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ μέχρι και με 20 πόντους διαφορά (57-77). Οι Ιταλοί δεν μπορούσαν να επιτεθούν με την άνεση που το έκαναν στο πρώτο μέρος και αυτό τους κράτησε χαμηλά στο σκοράρισμα και έφερε τους Πειραιώτες με +17 στην τέταρτη περίοδο (60-77).

Περισσότερα σε λίγο…