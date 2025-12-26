Συμβαίνει τώρα:
Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις η δωδεκάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο Μόντε Μόρις θα κάνει το ντεμπούτο του στη Euroleague
Ο Μόρις με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Ο Μόρις με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια για τη 18η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τη δωδεκάδα του χωρίς καμία αναπάντεχη απώλεια.

Ο Μόρις θα βρεθεί για πρώτη φορά στο παρκέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε παιχνίδι της Euroleague σε μία δύσκολη έδρα, όπως αυτή της Βίρτους Μπολόνια και θα κληθεί να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει τη νίκη στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης μέσα στο 2025.

Οι Πειραιώτες όπως είναι γνωστό δε θα έχουν στη διάθεσή τους, τους Γουόρντ, ΜακΚίσικ, αλλά και τους Φαλ και Έβανς, που θα αργήσουν να επιστρέψουν. Εκτός αποστολής είναι και οι Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Μόντε Μόρις, Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Σέιμπεν Λι, Κώστας Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο.

