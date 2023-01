Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη αντεπίθεση στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια για την 20η αγωνιστική της Euroleague, αλλά ένα απίθανο μπακ άουτ στο τέλος, τον οδήγησε στην ήττα με 74-64.

Παρότι βρέθηκε και στο -14, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγηθεί με 57-55 στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε ένα απίστευτο 14-0 σερί της Βίρτους Μπολόνια, η οποία και εξασφάλισε έτσι τη νίκη. Ο Γουόλτερς με 15 πόντους και ο Πονίτκα με 13 πόντους και μεγάλα σουτ, ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Ράντονιτς, που είχε σε κακό βράδυ τον Μπέικον, ενώ ο Σενγκέλια με μία πληθωρική εμφάνιση ήταν ο MVP του αγώνα για τους Ιταλούς.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε γρήγορα εφτά πόντους, αλλά στη συνέχεια “κόλλησε” απίστευτα στην επίθεση και με 0/7 τρίποντα, είδε τη Βίρτους Μπολόνια να παίρνει προβάδισμα στο παιχνίδι και να φθάνει στο 18-11 του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Σενγκέλια να έχει 7 πόντους και 4 ασίστ σε αυτό το διάστημα.

Ίδια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την ιταλική ομάδα να φθάνει και στο +14, αλλά τρία συνεχόμενα τρίποντα των “πράσινων” και ένα σερί 9-0, έφεραν ξανά τον Παναθηναϊκό κοντά στο σκορ. Η Βίρτους αντέδρασε όμως και εκμεταλλευόμενη τα πολλά λάθη των παικτών του Ράντονιτς στην επίθεση, αύξησε ξανά το προβάδισμά της, για το 43-30 του ημιχρόνου.

The chase down!!@TokoShengelia23 wasn’t going to give up on that! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/7gepleTOsA