«Βολές» κατά πάντων από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό: «Γίναμε μάρτυρες παρωδίας εντός και εκτός πισίνας»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 13-12 από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο ανδρών και μετά το φινάλε της αναμέτρησης εξέδωσε ανακοίνωση με “βολές” κατά των διοργανωτών, των οπαδών των Πειραιωτών, της ΕΡΤ, αλλά και του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας, Ντίνο Γεννηδουνιά.

Στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό ήταν έξαλλοι για την αποβολή του Δημήτρη Μάζη, λίγο πριν το φινάλε του τελικού με τον Ολυμπιακό, αλλά κατήγγειλαν και οπαδική επίθεση στον προπονητή του πόλο γυναικών του “τριφυλλιού”.

Η ανακοίνωση του Α.Ο. Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει την οργή και την αγανάκτηση για όσα διαδραματίστηκαν στο κολυμβητήριο της Σχολής Ευελπίδων, εντός και εκτός πισίνας.

Για μια ακόμα φορά γίναμε μάρτυρες μιας παρωδίας, η οποία ήταν ντροπιαστική για το άθλημα που πόλο και σίγουρα η δυναμική του Παναθηναϊκού έχει ενοχλήσει τους πάντες.

Δεν υπήρξε η παραμικρή διάθεση για ισονομία ούτε μέσα στο γήπεδο, ούτε έξω από αυτό και άπαντες έκαναν ότι όλα είναι φυσιολογικά.

Άνθρωπος από το προπονητικό τιμ του Παναθηναϊκού δέχτηκε επίθεση έξω ακριβώς από τη σχολή Ευελπίδων με ζημιές στο αυτοκίνητο του, ωστόσο ήταν απλά ένα Σάββατο απόγευμα…

Στη συνέχεια είδαμε μια… ακόμα ισομερή κατανομή προσκλήσεων σε φάιναλ φορ, με απροσδιόριστες λίστες, τη στιγμή που ήμασταν για ακόμα μια φορά τυπικοί σε αυτόν τον τομέα

Κατόπιν «θαυμάσαμε» τον αρχηγό της Εθνικής κ. Γεννηδουνιά για το ήθος και τον χαρακτήρα που έδειξε μπροστά και στα παιδιά των ακαδημιών των δύο συλλόγων, που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση, αλλά και την υπόλοιπη φίλαθλη Ελλάδα από τους τηλεοπτικούς δέκτες.

Εν συνεχεία αποφασίστηκε ο Δημήτρης Μάζης να μην κοουτσάρει άλλο την ομάδα γιατί υπήρχε ο… κίνδυνος να στεφθεί ο Παναθηναϊκός Κυπελλούχος Ελλάδας.

Για τη δε μετάδοση του αγώνα, οι αντιδράσεις και η αγανάκτηση του φίλαθλου κόσμου, έδειξε για ακόμα μια φορά την προβληματική που φέρνει ο Παναθηναϊκός όταν πρωταγωνιστεί…