Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1 τελικό: Πέρασμα από την Αυστρία με γκολ στην παράταση

Η «μάχη» της Τούμπας έμεινε χωρίς γκολ και η πρόκριση ή ο «υποβιβασμός» στο Conference League κρίνεται στην Αυστρία
(ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Europa League
Ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό γύρο
0 - 1
(ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ μονομαχεί με τη Βόλφσμπεργκερ στο Κλάγκενφουρτ με στόχο τη νίκη για να συνεχίσει στα playoffs του Europa League. Εάν οι Θεσσαλονικείς προκριθούν τότε θα αντιμετωπίσουν τη Ριέκα. Εάν αποκλειστούν, τότε θα παίξουν στα playoffs του Conference League με τον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια – Αράζ.

22:37 | 14.08.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ με 1-0
22:29 | 14.08.2025
115'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛ για τον ΠΑΟΚ, 0-1 με τρομερό σουτ του Μαντί Καμαρά

Μυθική σουτάρα από τον Καμαρά, πολλά μέτρα μακριά έξω από την περιοχή των Αυστριακών,η μπάλα στο “παράθυρο” της αντίπαλης εστίας

22:26 | 14.08.2025

111’ Εξαιρετικό σουτ του Ζούκιτς από απόσταση με την μπάλα όμως να μην του κάνει το χατίρι και να περνάει άουτ

22:26 | 14.08.2025
109’ Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Έξω ο Κωνσταντέλιας, μέσα ο Χατσίδης
22:17 | 14.08.2025
Τέλος πρώτου μέρους παράτασης
22:12 | 14.08.2025
98’

Επιχείρησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ από απόσταση να απειλήσει ο Πέλκας, με την μπάλα να περνάει ψηλά άουτ.

22:07 | 14.08.2025
97'
Κίτρινη κάρτα στον Μπάουμγκαρντεν
22:06 | 14.08.2025
96'
Κίτρινη κάρτα στον Πίσινγκερ
22:01 | 14.08.2025
91'
Μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το γύρισμα από δεξιά, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο, πήρε πορεία προς τα δίχτυα και ο πορτιέρε των γηπεοδύχων έδιωξε σε κόρνερ

22:00 | 14.08.2025
Ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης
22:00 | 14.08.2025
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο νεαρός Μύθου στη θέση του Τσάλοφ
21:55 | 14.08.2025
Ολοκλήρωση 90λεπτου με 0-0 και παράταση
21:54 | 14.08.2025
5 τα λεπτά του έξτρα χρονου
21:53 | 14.08.2025
21:48 | 14.08.2025
88'
Μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Σουτ του Ζίβκοβιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πέρασε για λίγο άουτ

21:46 | 14.08.2025
85'
Αλλαγή για τους γηπεδούχους. Έξω ο Μάντιτς, μέσα ο Χόλμουτ
21:44 | 14.08.2025
76'
Κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντέλια
21:43 | 14.08.2025
76’
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Έξω ο Οζντόεφ, μέσα ο Καμαρά
21:35 | 14.08.2025
75'
Κίτρινη κάρτα στον Βίμερ
21:33 | 14.08.2025
73'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους

Η Βόλφσμπεργκερ βγήκε στην αντεπίθεση, ο Ατάνγκα γύρισε την μπάλα κεντρικά στον Ζούκιτς που απελευθερώθηκε ωραία και εκτέλεσε, με τον Παβλένκα να εκτινάσσεται στη δεξιά του γωνία και να διώχνει

21:31 | 14.08.2025
69’
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Έξω ο Ιβανούσετς, μέσα ο Πέλκας
21:23 | 14.08.2025
63'
Τριπλή αλλαγή για τους γηπεδούχους

Ατάνγκα, Γκάτερμαιερ και Ζουκιτς, αντί των Αβντιάι, Μπαλό και Άγκιεμανγκ

21:16 | 14.08.2025

Απευθείας εκτέλεση του Μιχαηλίδη, η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. καλή εκτέλεση από τον Έλληνα αμυντικό

21:15 | 14.08.2025
55'

Φάουλ σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ, στα όρια της μεγάλης περιοχής

21:14 | 14.08.2025
21:05 | 14.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:49 | 14.08.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στην Αυστρία
20:48 | 14.08.2025
4 τα λεπτά του έξτρα χρονου
20:46 | 14.08.2025
45+1'

Σε σώμα αμυνόμενου το σουτ του Κωνσταντέλια, από το ύψος της μεγάλης περιοχής

20:44 | 14.08.2025
44'
Κίτρινη κάρτα στον Οζντόεφ
20:41 | 14.08.2025
20:40 | 14.08.2025
40'
Νέα φάση για τους γηπεδούχους

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Βίμερ πήρε την δυνατή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι (ο Παβλένκα δεν ανησύχησε).

20:35 | 14.08.2025
36'
Τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους, με χαμ'ενο τετ-α-τετ

Ο Παβλένκα έσωσε τον ΠΑΟΚ!

Μετά από εκτέλεση κόρνερ του ΠΑΟΚ και διώξιμο, ο Μπάλο ξεχύθηκε στην αντεπίθεση, βγήκε μόνος του απέναντι στον Παβλένκα, έχασε το κοντρόλ και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έκανε την επέμβαση στο τετ-α-τετ που έγινε

20:30 | 14.08.2025
16'
Λίγο πριν, ο Ντιαματέ των γηπεδούχων είδε την κίτρινη κάρτα
20:20 | 14.08.2025
20'
Φάση για τους γηπεδούχους

Ο Μπαλό μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή από αριστερά, όμως το πλασέ του με το δεξί δεν ανησύχησε τον Παβλένκα

20:17 | 14.08.2025
16'

Προσπαθεί να γίνει πιο πιεστική η Βόλφσμπεργκερ στο χώρο του κέντρου

20:14 | 14.08.2025
20:08 | 14.08.2025
8'

Ο ΠΑΟΚ "πατάει" καλά στο ξεκίνημα του αγώνα και πιέζει τους γηπεδούχους

20:05 | 14.08.2025
1'
Επικίνδυνη φάση από τη Βόλφσμπεργκερ

Ο Άβντιγιαϊ βγήκε στον κενό χώρο, αλλά το γέμισμα που έκανε στην περιοχή δεν ήταν καλό, με τον Παβλένκα να μαζεύει με ευκολία.

19:58 | 14.08.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:57 | 14.08.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

19:57 | 14.08.2025

Διαιτητής: Όρελ Γκρίφεελντ (Ισραήλ)

Βοηθοί: Ρόι Χασάν, Ιντάν Γιαρκόνι

Τέταρτος: Γκαλ Λέβι,

VAR: Ντάνιελ Μπαρ Ρατάν, AVAR: Έλι Χάτσμον

19:57 | 14.08.2025

Βόλφσμπεργκερ: Γκέτλμπαουερ, Σκίμπλ, Γκρίμπερ, Αντάμα, Νουαιβού, Χαϊντινί, Γκάτερμαϊερ, Ζούκιτς, Σούλζνερ, Βόχλμιθ, Ατάνγκα, Πινκ.

19:57 | 14.08.2025
19:57 | 14.08.2025

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα - Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Οζντόεφ, Μεϊτέ - Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας - Τσάλοφ.

Στον πάγκο οι Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Σορετίρε, Χατσίδης, Μύθου, Μπαταούλας.

19:57 | 14.08.2025

Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα playoffs Conference League, αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια - Αράζ, με την κυπριακή ομάδα να είναι με το ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση χάρη στο 4-0 του πρώτου αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν.

19:56 | 14.08.2025

Κάτι παραπάνω από 1.000 φίλοι του ΠΑΟΚ στο Wörthersee Stadion

19:56 | 14.08.2025

Μετά το 0-0 της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Αυστρία, με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

19:56 | 14.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς, Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

19:51 | 14.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
