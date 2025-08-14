Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ 0-1: Τον «λύτρωσε» ο Μαντί Καμαρά με εκπληκτικό γκολ και τον έστειλε στα playoffs του Europa League

ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ έδειξαν πως θα έμεναν για δεύτερο ματς στο 0-0. Το ματς της Αυστρίας όμως -και η πρόκριση στα playoffs του Europa League- δεν κρίθηκε στα πέναλτι. Ο Μαντί Καμαρά φρόντισε με ένα τρομερό σουτ να δώσει στο “δικέφαλο του Βορρά” το “διπλό και το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση της διοργάνωσης,εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ριέκα.

Ο ΠΑΟΚ είχε ένα καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση. Πέρα από την επικίνδυνη σέντρα που βγήκε προς τα καρέ του στο 1′ (μάζεψε ο Παβλένκα), οι Θεσσαλονικείς είχαν την κατοχή της μπάλας και πίεσαν τη Βόλφσμπεργκερ και έψαξαν για κενά στην άμυνά της.

Με το πέρας του δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βγάλουν ενέργεια στο χώρο του κέντρου και να πλησιάσουν τα αντίπαλα καρέ. Στο 20′ ο Μπαλό μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή από αριστερά, όμως το πλασέ του με το δεξί δεν ανησύχησε τον Παβλένκα. Πάντως, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει το… πάνω χέρι στην αναμέτρηση, ψάχνοντας να επιτεθεί, κυρίως από τα αριστερά, την πλευρά των Μπάμπα και Κωνσταντέλια.

Η Βόλφσμπεργκερ άσκησε αποτελεσματική πίεση πίσω από τη σέντρα, στο χώρο του κέντρου και έβαλε… δύσκολα στις επιθετικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας δεν βρήκε χώρους, ο Τσάλοφ δεν μπόρεσε να δυσκολέψει τους αντίπαλους αμυντικούς και στο 36′ μετά από μια εκτέλεση κόρνερ, ο “δικέφαλος του Βορρά” λίγο έλειψε να δεχθεί το γκολ. Ο Μπάλο ξεχύθηκε στην αντεπίθεση, βγήκε μόνος του απέναντι στον Παβλένκα, έχασε το κοντρόλ και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έκανε την επέμβαση στο τετ-α-τετ που έγινε.

Οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο του αγώνα στο φινάλε του πρώτου μέρους και στο 40′ είχαν νέα καλή στιγμή. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Βίμερ πήρε την δυνατή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι (ο Παβλένκα δεν ανησύχησε).

Το δεύτερο ημίχρονο είχε καλύτερο ρυθμό, με τις δυο ομάδες να βγάζουν πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Οι δυο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, με τον Λουτσέσκου να αλλάζει πρόσωπα, βάζοντας τον Πέλκα στη θέση του Ιβάνουσετς (69′). Στο 70′ ο Τσάλοφ έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ, για να ακολουθήσει μια νέα τεράστια φάση από τους γηπεδούχους!

Η Βόλφσμπεργκερ βγήκε στην αντεπίθεση, ο Ατάνγκα γύρισε την μπάλα κεντρικά στον Ζούκιτς που απελευθερώθηκε ωραία και εκτέλεσε, με τον Παβλένκα να εκτινάσσεται στη δεξιά του γωνία και να διώχνει. Ο Λουτσέσκου πέρασε στο 76′ ο Καμαρά στη θέση του Οζντόεφ, με σκοπό να κάνει τον ΠΑΟΚ πιο δυνατό μεσοεπιθετικά. Οι δυο ομάδες άφησαν… στην άκρη τις άμυνές τους και έψαξαν το γκολ της πρόκρισης.

Στο 88′ ο Ζίβκοβιτς δοκίμασε ένα σουτ με το αριστερό εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι της Βόλφσμπεργκερ. Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση (0-0 και το ματς της Τούμπας).

Με την έναρξη της παράτασης, ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην περιοχή από δεξιά, έκανε το γύρισμα για τον Μύθου και η μπάλα κόντραρε αναγκάζοντας τον Πόλστερ να διώξει δύσκολα σε κόρνερ. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έδειξε να… τραβάει την ομάδα σε αυτό το διάστημα.

Η παράταση έδειξε να μην έχει μεγάλες… συγκινήσεις. Στο 111′ ο Ζούκιτς έπιασε εξαιρετικό σουτ από απόσταση με την μπάλα όμως να μην του κάνει το χατίρι και να περνάει άουτ. Το ματς πήγαινε στα πέναλτι, αλλά ο ΠΑΟΚ έφτασε σε γκολ πρόκρισης στο 116′ με υπέροχο τρόπο! Ο Μαντί Καμαρά έπιασε ένα μυθικό πλασέ εκτός μεγάλης περιοχής των Αυστριακών και έστειλε την μπάλα στο “παράθυρο” της αντίπαλης εστίας για το τελικό 0-1.

Στην τελευταία φάση του ματς, το χαμηλό σουτ του Βόλφσμπεργκ έστειλε την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ.