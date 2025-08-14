Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Δοκιμάζονται στην Αυστρία οι Θεσσαλονικείς με φόντο τα πλέι οφ του Europa League

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αυστρία για τη ρεβάνς του 0-0 κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ (20:00 OPEN, Live από το Newsit.gr) με τους «ασπρόμαυρους» να θέλουν τη νίκη για να συνεχίσουν στα πλέι οφ του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα του, με την ισοπαλία να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση του Europa League τη Ριέκα, ενώ ο χαμένος θα συνεχίσει στο Conference League, απέναντι στον νικητή του Ομόνοια – Αράζ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Τάισον ο οποίος θα μείνει εκτός για έναν μήνα, ενώ εκτός αποστολής παραμένει και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, που ταλαιπωρείται από θλάση. Ο Καμαρά έχασε προπονήσεις και δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός, ενώ παραμένουν ανοικτές αρκετές θέσεις στην ενδεκάδα.

Από τη πλευρά της η Βόλφσμπεργκερ δεν έχει προβλήματα τραυματισμών, με τους Αυστριακούς να έχουν μια πολύ καλή εικόνα στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, δείχνοντας πως πρόκειται για μια πολύ σκληρή ομάδα, η οποία έχει εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία και δεν θα είναι σε καμία περίπτωση εύκολος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει ποτέ να φύγει με νίκη από την Αυστρία έχοντας απολογισμό 2 ισοπαλίες και 3 ήττες, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να «σπάσουν» το αρνητικό σερί, προκειμένου να συνεχίσουν στα προκριματικά της διοργάνωσης. Άλλωστε σε περίπτωση συμμετοχής στα πλέι οφ του Europa League, τότε οι «ασπρόμαυροι» θα έχουν εξασφαλίσει σίγουρα τη συμμετοχή τους στην Ευρώπη και το Conference League.