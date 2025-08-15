Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του αγώνα με τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League

Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε στην παράταση τη Βόλφσμπεργκερ και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Europa League, με το γκολ του Καμαρά να οδηγεί σε έξαλλους πανηγυρισμούς από τους Θεσσαλονικείς στην Αυστρία.

Παρότι χρειάστηκε τον έξτρα χρόνο της παράτασης μετά από δύο σερί 0-0, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση και έτσι, η παρακάμερα του PAOK TV έχει πανηγυρικό τόνο.

Το video που ανέβασαν οι Θεσσαλονικείς δείχνει τον κόσμο της ομάδας στο γήπεδο της Αυστρίας, αλλά και όλα όσα συνέβησαν στο περιθώριο του αγώνα, αλλά και στο φινάλε της αναμέτρησης, οπότε και πανηγύρισαν όλοι μαζί την πρόκριση στα πλέι οφ της Europa League.

Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε με την πρόκριση αυτή, τη συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.