Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ: Οριστικά εκτός ο Τάισον για τη ρεβάνς στο Europa League

Δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού ο Βραζιλιάνος εξτρέμ
Ο Τάισον στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει αύριο (14/08/25, 20:00, Live από το Newsit.gr) τη Βόλφσμπεργκερ στη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας στα προκριματικά του Europa League, έχοντας οριστικά εκτός τον Τάισον.

Οι ενοχλήσεις στον δικέφαλο δεν επέτρεψαν στον Τάισον να προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα του ΠΑΟΚ ούτε σήμερα Τετάρτη, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται πλέον οριστικά για το δεύτερο παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ στα προκριματικά του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έχει εκτός με τραυματισμό και τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να διαθέτει περιορισμένες επιθετικές λύσεις για ένα παιχνίδι, στο οποίο η ομάδα του καλείται να σκοράρει για να περάσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

