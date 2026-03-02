Αθλητικά

Βόλος: «Αδικηθήκαμε κατάφωρα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ»

Νέα ανακοίνωση από την πλευρά του Βόλου με "βολές" για τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ
Οι παίκτες του Βόλου
Οι παίκτες του Βόλου κόντρα στην ΑΕΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ “κόλλησε” στο Βόλο και πήρε στις καθυστερήσεις την ισοπαλία με 2-2, στην 23η αγωνιστική της Super League, με τους Θεσσαλούς να “βράζουν” με τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Ο Βόλος εξέδωσε μάλιστα νέα ανακοίνωση για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για κατάφωρη αδικία της ομάδας του, με βάση τις αποφάσεις των διαιτητών της αναμέτρησης.

Η ανακοίνωση του Βόλου

Η ΠΑΕ Βόλος  εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και την Εταιρία Security για τον αποτελεσματικό τρόπο που χειρίστηκαν την προσέλευση, την παραμονή και την αποχώρηση του μεγάλο πλήθους των φιλάθλων στον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ένα μεγάλο μπράβο ανήκει και στην μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων της ΑΕΚ για την άψογη συμπεριφορά τους. Δυστυχώς υπήρξε και μια μικρή μειοψηφία που κατέστρεψε καθίσματα, χώρους υγιεινής, αλλά αυτά δεν χαλούν τη συνολική εικόνα. Ένα μπράβο σε όλους.

Σε ό,τι αφορά τις διαμαρτυρίες του, κατά τα άλλα συμπαθούς, προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μπορεί πράγματι σε άλλα παιχνίδια η ομάδα του να έχει αδικηθεί, αλλά στο μεταξύ μας χθεσινό αγώνα αν μία ομάδα έπρεπε να νικήσει αυτή ήταν ο Βόλος που αδικήθηκε κατάφωρα.

Αθλητικά
