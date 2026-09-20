Βόλος – ΑΕΚ 1-2 Τελικό: Ο Γιόβιτς «υπέγραψε» τη νίκη «θρίλερ» για την Ένωση στο Πανθεσσαλικό

Ανοιχτό το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, με το Βόλο να έχει δοκάρι, ακυρωμένο γκολ και χαμένες ευκαιρίες, αλλά την ΑΕΚ να "απειλεί" με τη σειρά της, κυρίως με τον Μάνταλο, χωρίς όμως να υπάρχει γκολ στο ματς, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 0-0