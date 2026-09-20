Βόλος – ΑΕΚ 1-2 Τελικό: Ο Γιόβιτς «υπέγραψε» τη νίκη «θρίλερ» για την Ένωση στο Πανθεσσαλικό

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αρκετά στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο για την 5η αγωνιστική της Super League, αλλά με δύο γκολ του Λούκα Γιόβιτς κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1.
Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στο Βόλο και δέχθηκε την ισοφάριση στο 85', αλλά ο Γιόβιτς με δύο γκολ και το δεύτερο στο 88', κατάφερε να της χαρίσει την πρώτη εκτός έδρας νίκη στη φετινή Super League.
Στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων έχει φθάσει το ματς, με το Βόλο να ψάνχει το γκολ με 9 παίκτες
Ο Μεντίλ έκανε σκληρό φάουλ στον Ζίνι και αντίκρυσε δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να αφήσει την ομάδα του με 9 παίκτες
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Τρομερή ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Γιόβιτς, για το 2-1 της ΑΕΚ στο ματς
Ο Χαράμπογλου με διπλή προσπάθεια μέσα στην περιοχή, έκανε το 1-1 για το Βόλο στο ματς
Η ΑΕΚ δεν απειλείται από το Βόλο, αλλά δεν έχει δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις για ένα δεύτερο με γκολ, με αποτέλεσμα να παραμένει σε... κίνδυνο στο ματς
Κεφαλιά του Αγκιακουά από την εκτέλεση του φάουλ, μπάλα άουτ
Κίτρινη κάρτα στον Γιόβιτς επειδή κράτησε την μπάλα μετά από ένα φάουλ υπέρ του Βόλου
Η ΑΕΚ συνεχίζει να έχει τον έλεγχο της μπάλας και μετά το γκολ, διατηρώντας το Βόλο μακριά από την εστία του και ψάχνοντας ένα δεύτερο τέρμα
Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για την ΑΕΚ, κάνοντας το 1-0 στο ματς για την ομάδα του
Ο Γιόβιτς δέχθηκε το μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής έδειξε τη βούλα του πέναλτι
Η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας και πιέζει το Βόλο, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει εύκολους διαδρόμους προς την εστία του Λοντίγκιν
Δυνατό σουτ του Μάνταλου από κοντά με τη μία, η μπάλα άουτ
Μία φάση με τον Μάγιερ νωρείτερα
Ανοιχτό το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, με το Βόλο να έχει δοκάρι, ακυρωμένο γκολ και χαμένες ευκαιρίες, αλλά την ΑΕΚ να "απειλεί" με τη σειρά της, κυρίως με τον Μάνταλο, χωρίς όμως να υπάρχει γκολ στο ματς, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 0-0
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Νωρίτερα η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Μάνταλου
Φάνηκε σε θέση οφσάιντ ο σκόρερ και το VAR το επιβεβαιώσε
Από ενέργεια του Λάμπρου στην περιοχή, η μπάλα έφθασε στον Γκονζάλες και αυτός έκανε το σουτ, με τον Φουρτάδο να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα
Ο Μάγερ πήρε μέτρα σε αντεπίθεση της ΑΕΚ, αλλά το σουτ του κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Ο Γιόβιτς κατέβασε ωραία την μπάλα στην περιοχή και την έστρωσε στον Μάγερ, ο οποίος σούταρε όμως στα σώματα και ο βοηθός έδωσε οφσάιντ στην αρχή της φάσης
Νωρίτερα η πρώτη ευκαιρία του Μάνταλου
Ωραίο γύρισμα του Κοϊτά από αριστερά, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στον Μάνταλο, ο οποίος έκανε φοβερή ντρίμπλα, αλλά το σουτ του με το αριστερό έστειλε την μπάλα άουτ
Κίτρινη κάρτα στον Μεντίλ του Βόλου για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Γκατσίνοβιτς
Από κάθετη πάσα του Γκατσίνοβιτς, ο Μάνταλος βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια δεξιά στην περιοχή, αλλά το σουτ του απέκρουσε ο Λοντίγκιν
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά και μετά το καλό ξεκίνημα
Το άστοχο σουτ του Κοϊτά νωρίτερα
Κίτρινη κάρτα και στον Βιτάλις που έκοψε μία αντεπίθεση
Ωραίο γύρισμα του Πήλιο από αριστερά, με τον Κοϊτά να κάνει με τη μία το πλασέ, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Αναγκαστική αλλαγή για το Βόλο, με τον Τζόκα να μην μπορεί να συνεχίσει και τον Λάμπρου να περνάει στη θέση του
Κίτρινη κάρτα στον Μάνταλο για ένα τράβηγμα αντιπάλου
Τρομερή ευκαιρία για το Βόλο, με τον Κόμπα να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και τον Φουρτάδο να μην μπορεί στην εξέλιξη της φάσης να νικήσει τον Μπρινιόλι
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης, με τον Τζήλο στο VAR
Βόλος: Παπαθανασίου, Κρεσπί, Ρεφατλάρι, Τασιούρας, Χαραλαμπόγλου, Νέγιου, Γκαραβέλας, Γρόσδης, Λάμπρου, Ελ-Σαουμπί.
ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Χριστακόπουλος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Ζίνι.
Μπρινιόλι, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Γκατσίνοβιτς, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Κοϊτά, Μάγερ, Μάνταλο, Γιόβιτς
Λοντίγκιν, Κάργας, Αριάγκουα, Κάτσικας, Μεντίλ, Κόμπα, Μπούρνιτς, Μύγας, Γκονζάλες, Τζόκα, Φουρτάδο.
Ο Βόλος από την άλλη πλευρά, δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στη σεζόν και ακόμη αγνοεί τη νίκη στη Super League, αλλά πήρε ισοπαλία με 1-1 από τον Ολυμπιακό στο ίδιο γήπεδο
Μετά την γκέλα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, η ΑΕΚ δεν έχει περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών πριν τη διακοπήτων πρωταθλημάτων
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βόλος - ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της Super League