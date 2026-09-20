Αθλητικά

Βόλος – ΑΕΚ 1-2 Τελικό: Ο Γιόβιτς «υπέγραψε» τη νίκη «θρίλερ» για την Ένωση στο Πανθεσσαλικό

Ένα δεύτερο γκολ του Γιόβιτς στο 88' χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ
Ο Γιόβιτς
5η αγωνιστική στη Super League
Διαιτητής: Πολυχρόνης / VAR: Τζήλος
1 - 2
Δεύτερο ημίχρονο
Ο Γιόβιτς πανηγυρίζει το γκολ της ΑΕΚ (ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αρκετά στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο για την 5η αγωνιστική της Super League, αλλά με δύο γκολ του Λούκα Γιόβιτς κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1.

20:03 | 20.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
20:00 | 20.09.2026
Η ισοφάριση του Βόλου και το γκολ νίκης της ΑΕΚ!
19:59 | 20.09.2026

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στο Βόλο και δέχθηκε την ισοφάριση στο 85', αλλά ο Γιόβιτς με δύο γκολ και το δεύτερο στο 88', κατάφερε να της χαρίσει την πρώτη εκτός έδρας νίκη στη φετινή Super League.

19:59 | 20.09.2026
Τέλος στο ματς!
19:58 | 20.09.2026

Στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων έχει φθάσει το ματς, με το Βόλο να ψάνχει το γκολ με 9 παίκτες

19:57 | 20.09.2026

Ο Μεντίλ έκανε σκληρό φάουλ στον Ζίνι και αντίκρυσε δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να αφήσει την ομάδα του με 9 παίκτες

19:55 | 20.09.2026
Δεύτερη κόκκινη κάρτα στο Βόλο!
19:54 | 20.09.2026
Κόκκινη κάρτα στον Μύγα και με 10 παίκτες ο Βόλος!
19:52 | 20.09.2026
Πάει στο VAR για κόκκινη στον Μύγα ο διαιτητής!
19:50 | 20.09.2026

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

19:49 | 20.09.2026
88'

Τρομερή ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Γιόβιτς, για το 2-1 της ΑΕΚ στο ματς

19:47 | 20.09.2026
Δεύτερο γκολ για την ΑΕΚ!
19:46 | 20.09.2026
86'

Ο Χαράμπογλου με διπλή προσπάθεια μέσα στην περιοχή, έκανε το 1-1 για το Βόλο στο ματς

19:43 | 20.09.2026
Γκολ για το Βόλο!
19:40 | 20.09.2026

Η ΑΕΚ δεν απειλείται από το Βόλο, αλλά δεν έχει δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις για ένα δεύτερο με γκολ, με αποτέλεσμα να παραμένει σε... κίνδυνο στο ματς

19:39 | 20.09.2026
79'

Κεφαλιά του Αγκιακουά από την εκτέλεση του φάουλ, μπάλα άουτ

19:35 | 20.09.2026
78'

Κίτρινη κάρτα στον Γιόβιτς επειδή κράτησε την μπάλα μετά από ένα φάουλ υπέρ του Βόλου

19:34 | 20.09.2026
70'

Η ΑΕΚ συνεχίζει να έχει τον έλεγχο της μπάλας και μετά το γκολ, διατηρώντας το Βόλο μακριά από την εστία του και ψάχνοντας ένα δεύτερο τέρμα

19:33 | 20.09.2026
Το πέναλτι για το γκολ της ΑΕΚ!
19:21 | 20.09.2026

Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για την ΑΕΚ, κάνοντας το 1-0 στο ματς για την ομάδα του

19:21 | 20.09.2026
Γκολ για την ΑΕΚ!
19:20 | 20.09.2026
60'

Ο Γιόβιτς δέχθηκε το μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής έδειξε τη βούλα του πέναλτι

19:19 | 20.09.2026
Πέναλτι για την ΑΕΚ!
19:09 | 20.09.2026
55'

Η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας και πιέζει το Βόλο, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει εύκολους διαδρόμους προς την εστία του Λοντίγκιν

19:07 | 20.09.2026
48'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Δυνατό σουτ του Μάνταλου από κοντά με τη μία, η μπάλα άουτ

19:06 | 20.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
18:58 | 20.09.2026
Το γκολ του Βόλου που ακυρώθηκε!
18:51 | 20.09.2026

Μία φάση με τον Μάγιερ νωρείτερα

 

18:49 | 20.09.2026

Ανοιχτό το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, με το Βόλο να έχει δοκάρι, ακυρωμένο γκολ και χαμένες ευκαιρίες, αλλά την ΑΕΚ να "απειλεί" με τη σειρά της, κυρίως με τον Μάνταλο, χωρίς όμως να υπάρχει γκολ στο ματς, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 0-0

18:49 | 20.09.2026
Ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό!
18:48 | 20.09.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

18:47 | 20.09.2026

Νωρίτερα η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Μάνταλου

 

18:46 | 20.09.2026

Φάνηκε σε θέση οφσάιντ ο σκόρερ και το VAR το επιβεβαιώσε

18:46 | 20.09.2026
Δεν μετράει το γκολ! Έδωσε οφσάιντ το VAR!
18:44 | 20.09.2026
45'

Από ενέργεια του Λάμπρου στην περιοχή, η μπάλα έφθασε στον Γκονζάλες και αυτός έκανε το σουτ, με τον Φουρτάδο να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα

18:41 | 20.09.2026
Γκολ για το Βόλο!
18:39 | 20.09.2026
41'

Ο Μάγερ πήρε μέτρα σε αντεπίθεση της ΑΕΚ, αλλά το σουτ του κόντραρε και πέρασε κόρνερ

18:34 | 20.09.2026
39'

Ο Γιόβιτς κατέβασε ωραία την μπάλα στην περιοχή και την έστρωσε στον Μάγερ, ο οποίος σούταρε όμως στα σώματα και ο βοηθός έδωσε οφσάιντ στην αρχή της φάσης

18:32 | 20.09.2026

Νωρίτερα η πρώτη ευκαιρία του Μάνταλου

 

 

18:29 | 20.09.2026
32'
Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ωραίο γύρισμα του Κοϊτά από αριστερά, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στον Μάνταλο, ο οποίος έκανε φοβερή ντρίμπλα, αλλά το σουτ του με το αριστερό έστειλε την μπάλα άουτ

18:27 | 20.09.2026
29'

Κίτρινη κάρτα στον Μεντίλ του Βόλου για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Γκατσίνοβιτς

18:25 | 20.09.2026
27'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Από κάθετη πάσα του Γκατσίνοβιτς, ο Μάνταλος βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια δεξιά στην περιοχή, αλλά το σουτ του απέκρουσε ο Λοντίγκιν

18:24 | 20.09.2026
25'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά και μετά το καλό ξεκίνημα

18:16 | 20.09.2026

Το άστοχο σουτ του Κοϊτά νωρίτερα

 

18:15 | 20.09.2026
Η φάση με το δοκάρι του Βόλου!
18:13 | 20.09.2026
16'

Κίτρινη κάρτα και στον Βιτάλις που έκοψε μία αντεπίθεση

18:12 | 20.09.2026
14'

Ωραίο γύρισμα του Πήλιο από αριστερά, με τον Κοϊτά να κάνει με τη μία το πλασέ, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια

18:07 | 20.09.2026
12'

Αναγκαστική αλλαγή για το Βόλο, με τον Τζόκα να μην μπορεί να συνεχίσει και τον Λάμπρου να περνάει στη θέση του

18:06 | 20.09.2026
6'

Κίτρινη κάρτα στον Μάνταλο για ένα τράβηγμα αντιπάλου

18:04 | 20.09.2026
3'

Τρομερή ευκαιρία για το Βόλο, με τον Κόμπα να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και τον Φουρτάδο να μην μπορεί στην εξέλιξη της φάσης να νικήσει τον Μπρινιόλι

18:00 | 20.09.2026
Δοκάρι για το Βόλο!
17:58 | 20.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
17:55 | 20.09.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

17:53 | 20.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης, με τον Τζήλο στο VAR

17:52 | 20.09.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Βόλος: Παπαθανασίου, Κρεσπί, Ρεφατλάρι, Τασιούρας, Χαραλαμπόγλου, Νέγιου, Γκαραβέλας, Γρόσδης, Λάμπρου, Ελ-Σαουμπί.
ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Χριστακόπουλος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Ζίνι. 

17:51 | 20.09.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ


Μπρινιόλι, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Γκατσίνοβιτς, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Κοϊτά, Μάγερ, Μάνταλο, Γιόβιτς

17:50 | 20.09.2026
Η ενδεκάδα του Βόλου


Λοντίγκιν, Κάργας, Αριάγκουα, Κάτσικας, Μεντίλ, Κόμπα, Μπούρνιτς, Μύγας, Γκονζάλες, Τζόκα, Φουρτάδο.

17:50 | 20.09.2026

Ο Βόλος από την άλλη πλευρά, δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στη σεζόν και ακόμη αγνοεί τη νίκη στη Super League, αλλά πήρε ισοπαλία με 1-1 από τον Ολυμπιακό στο ίδιο γήπεδο

17:47 | 20.09.2026

Η Ένωση πήρε πάντως ψυχολογία από τη μεγάλη νίκη με 8-1 επί του Πανσερραϊκού στο Κύπελλο Ελλάδας

 

ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 8-1: Ονειρεμένη εμφάνιση από Μάνταλο και κιτρινόμαυρο «πάρτι» στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας
Τέσσερις ασίστ και γκολ ο αρχηγός της Ένωσης - Δυο γκολ ο Βάργκα, που όμως έγινε αναγκαστική αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο
17:45 | 20.09.2026

Μετά την γκέλα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, η ΑΕΚ δεν έχει περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών πριν τη διακοπήτων πρωταθλημάτων

17:41 | 20.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βόλος - ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της Super League

17:38 | 20.09.2026
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